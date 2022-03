PVV scoort handjevol tegen Transvaal

10/03/2022 04:04

PVV won ook haar tweede wedstrijden in de jonge competitie.

PARAMARIBO –

“Dit is natuurlijk een bittere pil. Vijf doelpunten tegen is niet makkelijk om te verwerken.” Transvaal-coach Kenneth Jaliens spreekt van een domper nadat zijn ploeg woensdagavond in de eerste divisie van de Surinaamse Voetbalbond met 0-5 werd verslagen door de Politie Voetbalvrienden (PVV).

Ondanks de deceptie drong hij er in de kleeedkamer bij zijn

spelers op aan de moed niet te laten zinken, omdat het pas de

tweede wedstrijd van het seizoen is. “Als coach moet ik de groep

bijeenhouden om zondag onze eerstvolgende wedstrijd te spelen.”

Transvaal komt dan uit tegen landskampioen Inter Moengotapoe.

In het Franklin Essed Stadion bracht Renzo Akrosie PVV al in de

zesde minuut op 1-0. Laat in de tweede helft zorgden Garvey

Kwelling (tweemaal), Orveo Anautan en Abraham Graves voor het

handjevol. PVV deelt de koppositie met Inter Moengotapoe en Leo

Victor. Alle drie clubs hebben zes competitiepunten na twee

duels.

Ondanks de vijf goals was er van een mooie vertoning geen

sprake. PVV-coach Hesron Jeroe beaamde dat er beter kan worden

gevoetbald en dat zijn team fortuinlijk is geweest. “De wedstrijd

verdient geen schoonheidsprijs, maar we zijn blij met de

overwinning en het aantal doelpunten dat isgescoord”, reageerde

hij.

Weekendschema (Franklin Essed Stadion):

vrijdag: Leo Victor – Robinhood;

zaterdag: Bintang Lahir – Santos; Notch –

Voorwaarts; zondag: Inter Wanica – Broki;

Transvaal – Inter Moengotapoe







