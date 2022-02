Putin a duna catedra den bullying

The content originally appeared on: Diario

E bandera cora di sanger ta e trofeo cu Putin a entrega mundo — *Un torero a sconde tras di guera nuclear pa destrui hende y paz — *Mundo mester introduci castigo prome cu inocente a bira victima

ORANJESTAD (AAN) — “Bullying” ta e palabra nobo cu a wordo agrega na vocabularionan mundial.

“Bullying” ta un arte sumamente barata cu ta mes bieu cu raza humano pero ta haya mas oportunidad pa tira raiz den un mundo material, caminda un camisa di marca ta mas importante cu un hende briyante, trahador, cu personalidad cu ta destaca.

Bullying y Putin tabata den centro di atencion y ora analisa e motibo cu nan a haya atencion, por nota cu nan ta directamente asocia na otro.

Bullying ta e sistema cu ta wordo aplica dor di cobarde cu problema grandi cu nan mes, cu ta trata di destrui e imagen y bida di e persona cu tin loke e abusador no tin.

Victimanan di bullying conoce dos categoria mayor. E prome grupo ta e grupo cu ta bira victima di bofon y accion perverso y destructor, pa motibo di un handicap fisico of mental of pa motibo di un condicion di bida causa pa pobresa.

E otro grupo hustamente ta persona briyante, pero cu a ricibi educacion for di nacemento, loke a yuda desaroya un personalidad cu no ta haci necesario pa e imita artistanan ni tendencianan cu ta popular.

Persecucion y abuso ta e armanan di e actor di bullying, cu mester kibra otro cu tur tipo di arma, tras cual e por sconde su falta di personalidad, su problemanan serio cu su mes y sigur e hecho cu e no por acepta su mes.

E practicador di bullying, ta manera un torero cu ta drenta arena cu cantidad di arma pa abusa di un toro di pura sanger cu ta wordo reta pa destrui su mes.

Dilanti un publico grandi cu ta bati man, e torero ta drenta cu diferente arma cu cual e ta ataca e toro, hinca rabia den curpa di e toro desespera, atrapa den un stadion, y cu mester wordo mata.

Esaki ta e principio di “bullying” di cual muchanan decente, educa, cu personalidad, cu no kier bira un number den un totalidad ekipa cu keds di marca, mester bira victima.

Un grupo di cobarde ta crea desesperacion di hobennan cu no por defende nan mes of di otro banda ta destaca enfrente e grupo cu mester bully pasobra nan no por descubri nan propio balor.

E siman aki mundo a wordo pone na careda dor di un dictator cu tin e nomber di Vladimir Putin.

Pa e por keda na mando di su pais, e mester oprimi y destrui hende.

El a demostra di ta maestro den e practica di “bullying” cu ta cambia identidad di un persona di ser humano pa un rasa pio cu un animal salvahe.

E tristeza grandi tabata pa observa con paisnan di mundo liber, a permiti Putin uza un pueblo manera Ukraine cu a nenga di hala atras, bira victima di “bullying” militar di Putin.

Menasa tras di menasa, bofon di derechonan sagrado di un hende y nacion, y creacion di panico pa un guera nuclear, ta e loke Vladimir Putin tabata tin pa ofrece pa demostra mundo cuanto poder e tin.

Den e situacion aki, mundo liber mester a respeta tur ley, mientras Putin manera un bandido por a haci loke e kier.

Aki e wega di bullying ta expresa su mes. E victima mester tene na tur ley. Si e pone un fin na abuso, e ta kibra ley, cu mundo mes ta duna espacio pa kibra dor di no actua na fabor di e victima inocente.

Ta ora miembronan di comunidad di Ukraine a cuminsa perde nan bida y sanger a wordo drama mundo a actua, pero ainda cu miendo pa no trapa riba ningun dede.

Esaki ta e motibo cu figuranan manera Vladimir Putin y practicantenan di “Bullying” por abusa manera nan kier di nacionnan y hendenan cu mucho mas balor humano cu nan mes.

Pakico mundo no a introduci medida y a cuminsa cera cuentanan bancario di Rusia? Pakico mayornan cu ta mira nan yiu destrui bida di otro hende, no ta kita sosten financiero of moral di nan yiunan pa evita cu e mata felicidad di otro?

Nos comunidad moderno ta fomenta bullying. E ta crea e condicionnan cu ta crea poder material riba poder moral y tahabri caminda pa toreronan arma cu aplauso di publico destrui un toro di pura sanger sin defensa.

E comunidad mundial moderno ta exigi mundo sigui papia, exigi proteccion legal material pa Putin, sin cera porta cu sancion prome cu Putin duna orden pa mata.

Den un arena, yama mundo, ta bati man pa e torero cu finalmente ta logra mata e toro desespera den persecucion primitivo y cobarde!