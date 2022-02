Pueblo tin derecho di sa kende tin tur nan informacion medico warda

The content originally appeared on: Diario

Parlamentario Gerlien Croes — ORANJESTAD (AAN): Relaciona cu e situacion aki, fraccion di AVP a haci varios pregunta na e minister encarga,

specificamente riba kico a sosode den e caso aki pero e contestanan cu Minister a manda pa parlamentario Mervin Wyatt Ras, tabata simplemente inaceptabel pa e forma cu e minister ta kere cu e por insulta un miembro di Parlamento cu ta confrontando su persona pa e realidad y e berdad.

E manera caba cu e mandatario a duna contesta riba algun pregunta, tabata duna indicacion caba cu su persona no tabata con pa atende cu e problema grandi aki cu a surgi den DVG, cu nan final di dia ta su persona como minister ta responsabel pa esaki.

“E topico aki mescos cu e topico di Eagle LNG, no tin mag di muri pasobra ministernan mester sa cu ora cu bo ta deal cu interes di un pais, no ta cuenta di ken cu ta ta haci cosnan con cu ta, pa haya kico cu ta.

Esey no ta forma pa maneha un pais manera Aruba y si bo ta Minister, e persona mester por sa kico e tabata pa haci asina cu el a bira Minister y den e caso specifico aki un responsabilisacion ministerial pa tur locual cu bay fout ta sinta cerca e minister.

Den su carta cu contesta na colega Mervin Wyatt Ras, Minister a menciona cu DVG ta esun cu ta responsabel pa loke ta ‘mobile health app’ y tur otro cos y entre tanto ta menciona tambe cu ta Setar NV ta esun cu a traha e ‘dashboard application.’

Sinembargo na mes momento cu Minister a manda cu contestanan mi a haci e pregunta cu si ta Setar NV ta esun cu ta responsabel pa e trahamento y cu nan ta e developer pa loke ta e dash board application, cu ta e programa cu nan ta usa riba computer cu tur informacion di tur ciudadano na Aruba cu a haya covid, cu a test, cu a haya un vacuna, nan tin e programa di computer.

E ora mi pregunta ta si ta nan tambe ta esun cu a traha e ‘mobile health app’ cual aplicacion nos ta usa riba telefon pero e ora mi a dirigi e preguntanan aki na e minister cu tin di haber cu Setar, esta Minister Geoffrey Wever y mi a haci e pregunta aki 11 dia pasa.

Tin un silecion hermetico y diaranson mi persona a manda un rapel cu peticion na e minister pa por fabor contesta e preguntanan haci pa mi persona, riba kico tabata Setar su rol di a traha e aplicacionnan aki, con Setar a bende y traspasa e aplicacion aki pa gobierno di Aruba, kico tabata e gastonan envolvi, kende ta carga e database cu tur e informacionnan aki ta warda.

No mester lubida na inicio di e pandemia tabatin casonan caminda nomber di personanan cu a test positivo, tabata worde gelek, papelnan tabata bay rond cu informacionnan priva medico di nos ciudadanonan y aki e minister a Sali bin dilanti y culpa un partido politico pa lekmento di e informacion aki.

Awor tur cos ta cay back den scochi di ministerio di Dangui Oduber ya cu diaranson ta Sali publica un articulo den un medio di comunicacion caminda DVG ta sigura cu nan no sa di informacion ya cu nan no ta responsabel pa hinca informacion den ningun mobile health app.

Si DVG ta bisa cu nan no ta responsabel cu hincamento di informacior y awor nos ta pendiente pa kico Minister di Setar, Geoffrey Wever ta bin bisa nos riba nos preguntanan, si ta nan ta responsabel, si ta nan tin e database, cu ta nan ta haci traspaso of no, unda tur e informacionnan aki di comunidad di Aruba ta warda.

E persona cu tin tur e informacion aki warda, ta e persona cu tin bida di tur ciudadano den su man, e sa kende a vacuna y ken no, e ta haya informacion kende ta certifica y kende no, ken a haci test y kende no a haci y kende a haya booster, anto ora nos tur kier sa den nomber di tur ciudadano, ta kende e informacionnan ta actualmente,” Parlamentario Gerlien Croes a declara.