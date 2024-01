Publico asombra pa mira asina hopi hoben way-out cu a bay pa ‘mira Fakkel’

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Nan ta hoben, y sigur no sa nada di e riesgo pa nan curpa ora cu nan keda dal drinks uno tras di otro.

Algun di nan hamas a yega di haci esey, y ta keda babuca pa nota despues con nan curpa ta cuminsa reacciona straño.

Bebemento di mas ta socede hopi biaha debi cu e persona ta haya e bebida ta smaak “dushi”, y no ta kere cu efectonan di e grado di alcohol presente den e bebida lo afecta su curpa.

Sinembargo intoxicacion di alcohol, conoci tambe como “overdose” y tambe “venenamento di alcohol”, ta wordo observa den comportacion di e persona cu ta actua raro, y e efectonan fisico ta deteriora basta rapido.

Si e consumo di alcohol ta sigui, dado momento bo organonan no por keda funciona mes bon pa filtra e nivel halto di alcohol den bo sanger. Dado momento esaki lo por pone bo curpa cuminsa coordina movimentonan menos exacto. Bo no por papia drechi, pues bo ‘lenga ta bira pisa’. Bo no por para drechi riba pia. Bo no por wanta e boter di cerbes corecto mas den bo man. Y diripiente bo curpa ta djis ‘shut down’.

Sea bo ta bay soño, of bo a haya un desmayo, y por hasta crea nivel abao di sucu den sanger. Bo por haya hasta loke ta ser yama ‘aspiration pneumonia’.

Den historia a yega di documenta hopi caso di ‘intoxicacion acudo’ cu ta severo pa e persona, y den algun caso a yega di ocasiona morto tambe di e persona! Pues di berdad, bo por bebe bay goal te cu bo curpa ta fayece!

Y loke a ser mira a lo largo di e ruta di Fakkel di Diasabra tabata hopi espantoso. Muchanan jong burachi, benta abao fo’i tino. Imagennan a circula con Paramedico ta piki curpa di hobennan ‘laveloos’ for di suela.

Si nan a logra recupera, ya Diadomingo nan lo a lanta cu curpa tur wayaba y lo no corda nada di e parada di Fakkel mes.

E observacion di esaki durante Fakkel di Carnaval 70 tabata hopi fuerte, y detecta na varios lugar di mirones hoben a lo largo di e ruta.