PTC presenteert nieuw logo

05/01/2022 18:02 – Valerie Fris

Presidentsvrouw Mellisa Santokhi-Seenacherry mocht dinsdag het nieuwe logo van PTC University of Applied Sciences onthullen. Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO – “Met dit logo laten we zien dat PTC al 25 jaar bijdraagt op het gebied van onderwijs in Suriname en een toonaangevende positie heeft behaald met technische opleidingen.” Polytechnic College University of Applied Sciences (PTC) heeft in verband met haar 25-jarig bestaan op 22 februari alvast haar nieuw logo onthuld tijdens het openingscollege.

Directeur Robby Holband zei dinsdag dat de Covid-19-pandemie eenieder dwingt om een stap terug te doen. Ook de economische crisis zorgt voor extra uitdagingen voor studenten, die ondanks de koersontwikkeling hun studie moeten betalen. Ondanks alle obstakels streeft de directeur ernaar dat de instelling over twee jaar op haar eigen terrein is gehuisvest aan de Leysweg.

Joyce Williams, voorzitter van het pas gekozen bestuur, benadrukte dat onderwijs genieten erg belangrijk is. Ze gaf ook mee dat mensen gauw geneigd zijn te kijken naar titels om te beoordelen hoe capabel iemand is. “Ik heb zelf ook twee titels, maar studeren alleen is niet voldoende. Jouw attitude als persoon, als werknemer is erg belangrijk.” Williams, die twaalf jaar geleden minister van Arbeid was, drukte de studenten op het hart dat niet uit het oog te verliezen.

Keynotespeaker Jules de Rijp vroeg de studenten om niet alleen te klagen op Facebook in deze crisistijd, maar om meer te gaan ‘googlen’ naar bruikbare informatie voor het opzetten van ondernemingen. “Met klagen alleen heb je te weinig energie over voor het zoeken naar een oplossing”, hield hij hen voor. De Rijp, zelf ook ondernemer en consultant, legde het belang van innovatie en samenwerken uit. Getuige de reacties van de vele studenten was zijn presentatie erg inspirerend.

Het openingscollege had als thema ‘Learning through innovation to create new possibilities’. Presidentsvrouw Mellisa Santokhi-Seenacherry onthulde dinsdag in zaal Ark het nieuwe logo van PTC. Daarbij was ook Gracia Valies-Ormskirk, directeur Beroepsonderwijs op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, aanwezig. Het duo riep studenten op om niet op te geven.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina