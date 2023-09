Proyecto “I stopped it” di FTPH a drenta den tur scol caba: klasnan 4,5 y 6de klas y e ta pa henter comunidad

The content originally appeared on: Diario

Shurman Milliard, director:

ORANJESTAD (AAN) – Shurman Milliard a referi un tiki mas amplio na e proyecto nobo, cu ya a bay scolnan caba, “I Stopped it”. E proyecto “I stopped it” ta pa tur grupo meta. Fundacion Telefon Pa Hubentud a drenta tur cos caba cun’e. Nan a haci esaki cu mucha di klas 4, 5 y 6de klas.

“Nos cuminza cu e pilot e aña aki y nos a finalis’e tambe. Despues nos a haya comunicacion cu e adultonan, y e muchanan di scol. Nos tin diferente hende conoci di nos comunidad cu ta para contra violencia, y nan ta bisa nan pida pro ‘I stopped’. Ora nos ta den media nos ta pa full e comunidad, no solamente cu e mama of tata di e muchanan cu a haya e proyecto caba, pero e ta pa comunidad. No lubida ‘To takes a village to reach a child’. Aruba ta un village hopi grandi y nos kier pa tur hende sa di e proyecto pa nos tur por cuminza dialoga, papia, duna informacion, y eigenlijk wak e balor di Aruba”, Shurman Milliard a recalca.