Proyecto di Barcadera Business Park lo cuminsa den 2024

Ministro Dangui Oduber

ORANJESTAD (AAN): Diahuebs mainta Minister di Turismo y Salud Publico, sr. Dangui Oduber conhunto cu CEO di APA sr. Marc Figaroa, a worde entrevista pa presenta e masterplan, cu ta tur e proyectonan di Aruba Ports Authority N.V. (APA) den progreso pa 2024.

Minister Oduber a duna di conoce cu APA ta un di e entidadnan cu tin e potencial di mas grandi pa locual ta desaroyo economico di nos pais. Importancia pa APA como compania estatal den transicion di un autoridad portuario ta hunga un papel importante den e economia di Aruba cu un proyecto manera Barcadera Business Park (BBP).

Considerando e posicion geografico di Aruba ta busca pa stimula mas uso di e area aki cu ta cerca di e puerto di carga. Proyecto di BBP ta yuda cu e diversificacion di economia y genera mas empleonan den e sector di logistica, warehousing y industrial. Esaki lo stimula importacion, exportacion y usa Aruba como punto di distribucion pa otro puntonan den e region.

Minister Dangui Oduber a splica cu tin e vision den APA su “masterplan” pa sigui diversifica entradanan pa APA, y banda di esaki oportunidadnan nobo, manera e tereno di APA na e waf di Barcadera, cu tin mas cu 3 decada cu ningun actividad no a desaroya ariba e terenonan aki. E intencion ta pa keda diversifica nos economia pa asina inversionistanan local por participa den e proceso, e ta un proceso transparente cu prome biaha den historia di pais Aruba cu terenonan lo worde otorga den e forma aki unda tur hende ta haya e oportunidad igual pa asina participa den e proceso, cu lo worde encamina pa APA conhuntamento cu Ports of Amsterdam International.

APA ta invita tur inversionista cu ta interesa den un tereno na Barcadera pa subi riba www.arubaports.com unda tin mas informacion tocante di e Proyecto di BBP of tambe por tuma contacto via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ta hopi importante pa menciona cu APA ta encarga cu mas proyectonan manera Port City, Ex-DOW gebouw y e Cruise Expierence Development Plan. Tur a proyectonan aki sigur lo bay crea oportunidadnan nobo, crea cuponan di trabao y lo bay trece mas entrada pa asina por sigui inverti den nos turismo.

Minister Oduber ta contento cu e gerencia di APA cu a presenta e masterplan pa asina keda ariba e mesun liña di pensamento y ta mira APA cu un potencial enorme, e ta instrumental pa tur e desaroyonan economico cu ta na caminda. Minister Sr. Dangui Oduber ta sigura cu APA tin un futuro briyante y su persona ta contento cu e relacion di trabao y cu e desaroyo di e masterplan.