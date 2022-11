Proyecto “Bo Aruba” a cambia balor di terenonan!

The content originally appeared on: Diario

Investigacion di DIARIO ta exigi luz riba rapport cu a dera na 2017

*Segun Contraloria tabata Mike y Benny cu a dicidi riba tereno

*Tereno rond Aruba a bira propiedad di oro cu 160 Biyon di Pueblo

ORANJESTAD(AAN)—Na 2018 DIARIO a acepta e reto pa mustra Aruba cu e proyecto Citgo tabata un fantasia. E tabata parti di e macuto total cu DIARIO a investiga y sigui investiga pa asina cu prueba informa Aruba riba desaroyonan sumamente importante cu periodismo tin e deber pa revela.

E forma cu Ministerio Publico, cu ta inclui e team di recherche local y expertonan den persecucion penal den Reino, a presenta nan acusacion dilanti Huez, ta habri porta pa periodismo duna tur su aporte, pa Pueblo di Aruba comprende uno di e bofonnan mas grandi cu politica a comete contra Pueblo pa awor bay sconde!

Detayenan ta sumamente importante den e caso aki, ta duna un bista riba e terenonan cu lo a haya balor grandi pa asina nan por a wordo bendi den negoshi cu segun acusacion a wordo haci cu suelo di Aruba.

E forma cu Ministerio Publico a para keto na loke nan a considera un tactica di Benny pa bisa cu e “no a mira nada”, a habri caminda directamente pa periodismo haci su trabou y indaga den tur documento cu ta mustra kico a pasa cu Aruba y sigur terenondn di Aruba, den e temporada di gobernacion di Gabinete Mike Eman I y II, den cual tereno y propiedad di Aruba tabata central.

Pa husticia wordo haci realmente cu Pueblo di Aruba, como representante di periodismo cu mester ta wowo di Pueblo di Aruba na prome lugar, DIARIO ta insisti mas cu nunca pa e rapport “Bo Aruba” wordo entrega na Husticia cu e peticion pa den luz di desaroyonan nobo, haya atencion.

E proyectonan cu ta bini dilanti den e rapport “Bo Aruba” tabata basa riba infrastructura, cu tabata e encargo principal cu Aruba a entrega Benny Sevinger como Ministro.

Segun Ley, Benny Sevinger tabata encarga cu e maeneho cu e mester a sigui segun su decision, concenshi y conocemento.

DIARIO ta pone e tres palabranan aki (decision, concenshi y conocemento) un rato un banda pa hiba Aruba na e realidad cu den e ehecucion di e proyectonan “Bo Aruba”, Mike y Benny tabata dicidi.

Si sigui loke ta bini dilanti den e rapport “Bo Aruba”, Mike y Benny tabata cana hunto den barionan di Aruba y tabata dicidi riba proyectonan cu mester a wordo ehecuta.

Pues, si tin hende cu conoce e balor cu a cambia di tereno na Aruba, tabata Mike y Benny cu a dirigi e proyectonan “Bo Aruba”.

Ora papia di e brug nobo, por mira cuanto tereno cu por considera “tereno scondi” prome cu a realisa e proyectonan, a haya un balor cu a aumenta drasticamente.

DIARIO no por bisa si placa a pasa riba mesa of bao mesa of a cay den lama. Esey ta trabou di Huez, despues cu Ministerio Publico demostra cu un acto castigabel a tuma lugar.

Periodismo tin e trabou di pone documentonan hunto, analisa tur palabra cu ta bini dilanti pa topa na prome lugar cu Mike y Benny hunto ta atende cu infrastructura di Aruba pa entre otro por a construi brug, caminda placa di Pueblo a permiti Mike Eman invita Pueblo pa canta “happy birthday” pa su persona prome cu el a desaparece for di bista publico casi cuatro aña largo.

Ta sumamente dificil pa bisa, si ora (segun rapport di Contraloria General) Mike y Benny tabata bishita “Pueblo”, Benny a bisa Mike of no a bisa Mike, cual tereno el a entrega of tabata tin na bista pa miembronan devoto di nan partido, cu sin duda a hunga papel sumamente importante den e publicidad cu Gobierno di Mike Eman a haya na momento cu Aruba tabata wordo pusha den abismo.

Segun expertonan, miembronan di e mayoria di AVP den Parlamento, a faya cu Pueblo y mester a mira con terenonan tabata aumenta den balor dor di proyectonan di Bo Aruba y mester a proteha e Pueblo di Aruba mas cu nunca.

DIARIO, cu a nace pa defende interes di e Arubiano, ta sigui cu su investigacionnan den un scandal cu tin atencion internacional.

Ta bon pa comprende cu e rapport cu a expone e proyectonan Bo Aruba, cu no a tene nan mes na Ley di Contabilidad y a bira debe grandi pa Aruba paga, a wordo traha dor di e maximo autoridad di democracia, cu ta Algemene Rekenkamer Aruba, cu mester investiga si placa di Aruba a wordo uza segun Ley!

Expertonan a mustra DIARIO con e fondo den cual Parlamento di AVP a emtrega 160 Biyon di Pueblo na Gobierno Mike Eman, a haci hopi tereno bira oro pero tambe debe cu awe Pueblo di Aruba mester paga.