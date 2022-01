Protestactie tegen president Bolsonaro

20/01/2022 13:13 – Ivan Cairo

Erlan Sleur zal donderdag protesteren tegen het bezoek van de Braziliaanse president Ja?r Bolsonaro.

PARAMARIBO – Milieuactivisten aangevoerd door Erlan Sleur van Probios houden donderdag een protestactie tegen de Braziliaanse president Jair Bolsonaro die donderdag een tweedaags werkbezoek aan Suriname brengt. De Braziliaanse regeringsleider landde rond het middaguur op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven te Zanderij. Hij werd welkom geheten door een regeringsdelegatie.

Ook de president van Guyana zal aanschuiven bij de besprekingen. Hoog op de agenda staat een driehoekssamenwerking tussen Suriname, Guyana en Brazili? op het gebied van onder meer olie en gas, transport, infrastructuur, toerisme en investeringen. Tegenover de media stelde Sleur dat wordt geprotesteerd tegen de komst van Bolsonaro vanwege zijn milieubeleid dat gericht is op verdere vernietiging van het overgebleven Amazonewoud in zijn land. Ook het mensenrechtenbeleid van hem is onderhevig aan kritiek.

De Braziliaanse president laat steeds meer bos wegkappen voor mijnbouw, infrastructurele projecten en het beoefenen van grootschalige landbouw en veeteelt. Hierbij worden de inheemsen die in deze gebieden leven en wonen verdrukt en raken ze ontheemd. De afgelopen periode zijn verschillende inheemse leiders vermoord die opkwamen tegen het door Bolsonaro gevoerde beleid. Voorts zijn instituten die waren opgericht ter bescherming van het bos en bescherming van de belangen van de inheemse bevolking uitgehold. Sleur zegt dat het Amazonewoud van onschatbare waarde is voor de toekomst van de mensheid en de aarde.

Hechtere samenwerking

Tijdens een persconferentie via Zoom stelde minister Albert Ramdin (Bibis) dat Suriname en Brazili? met elkaar bilateraal overleg zullen voeren over onder meer defensie, gezondheidszorg, capaciteitsversterking, milieu, regionale samenwerking, investeringen, internationale ontwikkelingen en de gas- en oliesector. Voorts zal uitbreiding van de technische samenwerking tussen de twee landen die er reeds is op verschillende gebieden ook aan de orde komen. “Op het gebied van landbouw, veeteelt en visserij en onderwijs zijn er nu diverse projecten lopende. Met het Braziliaanse Samenwerkingsagentschap (ABC) heeft Suriname de meeste projecten in de wereld”, zegt Ramdin.

Brazili? is qua afzetmarkt en economische bedrijvigheid een groot land, aldus de minister, en kan Suriname met een hechtere samenwerking daar veel voordeel aan hebben. Na de ondertekening van verschillende documenten door regeringsvertegenwoordigers van beide landen zal er geen persconferentie worden gehouden zoals doorgaans gebruikelijk was bij bezoeken van hooggeplaatste buitenlandse regeringsautoriteiten.

Media gebelgd

Journalisten kregen van de Communicatiedienst Suriname te horen dat zal worden gekeken of er ruimte kan worden gecre?erd zodat ??n of twee vragen kunnen worden gesteld. Verslaggevers zijn nogal gebelgd over deze ontwikkeling. Bij bezoeken van andere buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders de afgelopen jaren was deze beknotting er niet.

De ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten van Amerika, alsook toenmalig president Hugo Ch?vez van Venezuela brachten de afgelopen decennia bliksembezoeken van slechts enkele uren aan Suriname, waarbij er toch persconferenties werden gehouden. Logistiek was ook niet alles in orde om de pers bij het bezoek van Bolsonaro te accommoderen. Zo konden de perspasjes pas donderdagochtend bij de CDS worden opgehaald.

