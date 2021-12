Prome Minister Wever-Croes ta desea exito na tur studiante cu ta bay studia na Hulanda

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Aruba y henter mundo ta recuperando mientras cu Covid-19 ta presente ainda. Den e etapa di recuperacion y superacion, nos tin mester di cada ciudadano pa hiba nos pais padilanti.

Nos muchanan y hubentud specialmente ta clave den e recuperacion den tur sentido di nos pais. E temporada aki, hobennan ta habriendo hala pa continua nan estudio sea ta aki na Aruba mes of den exterior, specialmente na Hulanda. E deseo di nos pais semper ta keda pa nos hobennan regresa Aruba y duna aporte na e bienestar di nos pais.

Prome cu nos hobennan subi avion bay, Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta encurasha nan pa especialmente sigui cuida nan mes y proteha nan mes pa no bira malo nan nan yegada y stroba nan di haci e areglonan necesario prome cu nan cuminsa studia.

“Mi kier a haci un apelacion na tur e studiantenan aki especialmente e dianan aki prome cu bo bay studia afo pa bo preparacion profesional, porfabor cuida bo mes. Bo no kier pa ora bo yega Hulanda resulta cu bo tin Covid. Bo no kier ta na Hulanda leu di bo famianan anto bo ta malo. Bo ta riba un luga nobo cu bo no conoce, talves bo no tin bo cas regla ainda. Porfabor cuida bo mes”, Prome Minister a expresa.

Prome Minister ta conseha nos hobennan cu ta bay studia afo, pa haci test di Covid prome nan biaha pa asina nan ta sigur cu nan no ta contagia cu Covid prome cu nan bay un pais cu no ta nan pais.

“Talves no ta mal idea pa bo haci test prome cu bo bay pa bo ta sigur di bo mes cu bo no tin Covid y cu tur siguridad bo por cuminsa un reto nobo y cumins’e bon. Unabes cu bo ta eynan fiha bo meta y no permiti nada ni niun hende kita bo atencion for di bo meta. No lubida cu bo ta un embahado di Aruba unda cu bo bay. Na mayornan cu ta keda atras mi ta desea hopi sabiduria y hopi forsa. E fundeshi cu bo a duna bo yiu mientras e ta biba cu bo ta esun cu e mester pa e por habri su halanan y pa e crece y bira grandi den mundo. Na e studiantenan un biaha mas hopi hopi exito y sigui haci nos orguyoso”, e mandatario a expresa.