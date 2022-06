Prome Minister ta haya straño cu DVG a nenga e di dos booster shot na persona 60 plus

The content originally appeared on: Diario

Mientras e ta sigui preocupa pa e desaroyo di Covid-19:

*Debi cu a perde carchi di e prome booster shot

ORANJESTAD (AAN) – Den conferencia di prensa di gobierno, un pregunta a wordo haci na Prome Minister Evelyn Wever-Croes, tocante e hecho cu un persona cu ta presenta na DVG pa pidi su di dos booster shot, si e no tin e carchi di esun prome, e no ta haya e di dos shot.

Esaki ta pasando cu hende 60 plus, cu ta e grupo meta di gobierno pa tuma e di dos booster shot.

Minister Presidente a keda sorprendi cu e pregunta, ya cu ta mustra straño pe, cu esaki ta sosode. Esaki ta prome biaha cu e ta tende di dje (un relato a respecto a sali publica den Diario, recientemente) y el a manda un mensahe mesora, pa wak si esaki ta e caso. E mandatario lo pidi DVG pa aclarea e punto aki, el a declara. “Mi tambe ta haya cu nos tin cu stimula tur hende y hacie mas simple pa tur hende bay vacuna, y no hacie mas complica”, Minister Presidente a expresa.

Ta bon pa agrega aki cu na DVG e señora a wordo bisa cu e prome booster shot no a keda registra y cu e personanan cu ta bin pa esun di dos mester prueba cu a haya esun prome, y si no tin e carchi aki e no por haya e di dos booster shot “at all” y cu DVG no por haci net nada pe!!!