Prome Minister ta amplia riba diferente tarea y comision cu ta cay bou Asuntonan General

Capitulo 1 di Relato Anual 2021:

ORANJESTAD (AAN): Otro siman tin tratamento di presupuesto den Parlamento. Dialuna Prome Minister den conferencia di prensa di Gobierno di Aruba a presenta e Relato Anual 2021 di su ministerio na unda cu el a amplia riba e trabounan cu a wordo haci enfatisando riba 3 capitulo: Asuntonan General, Integridad y Organisacion Gubernamental.

E capitulo di Asuntonan General ta un capitulo hopi extenso caminda cu diferente tarea y comision cu ta cay bou asuntonan general ta wordo describi. Den e capitulo aki Prome Minister ta duna un descripcion di e tareanan cu a wordo haci den cuadro di Covid, calamidadnan en general, crisis migratorio di Venezuela y e efectonan riba Aruba, e problematica di asilo tambe y e cifranan di asilo. Tambe ta toca den cuadro di e crisis migratorio di Venezuela, e asistencia cu Aruba a haya di Hulanda y kico a haci cu e fondonan di Hulanda pa cu e crisis aki.

E tema di comunicacion tambe ta wordo amplia y e forma con Gobierno ta comunica. E intencion di Gobierno ta pa bin cu un media raad cu ta un conseho pa yuda Gobierno, cu ta completamente den man di esnan den media. Esaki ta pa crea e forma pa Aruba completo por haya un miho calidad di media aki na Aruba.

Den e prome capitulo di e Relato Anual ta amplia riba e relacionnan di Reino y Landspakket, COHO y RAFT y e cambionan cu Gobierno a logra introduci na 2021 den e negociacion cu Hulanda.

Ta elabora tambe riba eleccionnan di 2021. E coordinacion di esaki ta un tarea hopi importante cu ta cay bou di ministerio di Prome Minister. E no ta un secreto cu esaki ta un di e elecionnan cu mas a wordo discuti den historia di nos pais y tur a wordo finalisa cu decisionnan di hues. Tur esaki ta wordo trata den e Relato Anual.

Relacionnan Exterior y kico ta nos maneho ta un punto importante cu ta inclui den e relato di 2021. Con importante Colombia y Merca ta den esaki. Ta menciona SDG y maneho di genero. Tambe tin un capitulo di siguridad nacional di nos pais y kico tur a haci riba e tereno aki y cu por ta di interes pa henter Aruba pa haya sa.

Veiligheidshuis ta un plataforma caminda cu diferente institutonan social y hudicial ta traha hunto pa yuda atende cu e temanan social y hudicial mas critico na Aruba. Prome Minister ta presidi e veiligheidshuis aki y den e relato ta duna tambe un recuento di e tareanan.

Raad voor Ouderen tambe tin un recuento di kico a haci prome cu el a wordo traspasa na Minister Arends.

Asina tambe tin diferente comision cu Prome Minister a institui durante añanan y den e Relato Anual 2021 ta duna recuento riba esakinan. Entre otro; Commissie Versterking Democratisch Bestel cu ta e comision cu ta yuda fortifica nos sistema democratico;

Commissie Sexueel Misbruik Minderjaarige, con nos por haci pa no tin gap entre institutonan y ministerionan ora ta trata di abuso sexual di nos muchanan;

Comision di Inclusion di personanan cu necesidadnan special. Nos ta papia akinan di hendenan special cu tin abilidad special, caracteristicanan special y loke nos kier ta inclui nan den tur desaroyo cu tin den nos pais;

Comision riba tereno di plataforma di e problematica di cacho riba caya, esaki tambe a wordo pasa pa Minister Arends.

Relato Anual 2021 di Prome Minister ta publica riba diferente plataforma online pa asina pueblo henter por lesa y studia esaki. Por haya esaki riba e website ‘Prime Minister’s Office’ pmo.arubagov.org of por solicita pa ricibi e relato anual via un link via email. Por haci esaki via pagina di Facebook Gabinete Wever-Croes.