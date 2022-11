Prome Minister ta aclarea cu Unidad di Asilo no ta bay worde cera

The content originally appeared on: Diario

E lo sali for di DIMAS y bira un departamento riba su mes

ORANJESTAD (AAN)- Den entrevista cu Minister Presidente, mr. Evelyn Wever-Croes, el a splica cu Minister Glenbert Croes, como titular di DIMAS, a presenta recientemente, un maneho nobo. Pues, un “hand book” pa admision.

E “hand book” aki ta encera kico e maneho di admision mester ta y e lo drenta na vigor dia 1 di December awo.

E dignatario a menciona cu tin algun reaccion cu surgi den DIMAS mes, cu nan no ta di acuerdo con e sistema den “hand book” ta hinca den otro. E mandatario a pidi minister Glenbert Croes pa wak e temanan ey.

Un tema specifico cu a worde treci na atencion di Prome Minister ta esun di Asilo. Esaki ta cu e tema di Asilo ta hopi ancra den tratadonan internacional, y Aruba ta haya asistencia y placa di Hulanda pa atende cu e tema aki, y no por cambie asina sin mas. Pa cambie mester atende cu Hulanda y esey e Premier Wever-Croes ta bay haci pa mira si tin cosnan cu por cambia of no.

E mandatario a aclarea cu no ta asina cu e Unidad di Asilo ta bay cas, pero si gobierno ta pensando for di hopi tempo cu e mester sali for di DIMAS, pasobra eigenlijk un tempo nan a kere cu e problema ta temporal, y cu por a pone un par di hende atende cune, pero awo ta constata cu e no ta temporal pero ta bay sigui. Pesey a conclui cu mester sake di DIMAS y hacie un departamento riba su mes.

Minister Presidente a comenta cu e discusion aworaki ta “na unda e departamento aki ta bay”. Si e ta bay pa Ministerio di Husticia ya cu tin hopi asunto di husticia y migracion of ta cay bao di su departamento cu ta Asuntonan General, pasobra e tin di haber cu Relacion Exterior y Tratado.

El a agrega cu esey no ta bay sosode entrante 1 di December. Awor e ta bay keda manera cu e ta, temporalmente ainda na DIMAS, pero probablemente prome cu fin di aña e lo keda cla. E departamento no ta bay worde cera pasobra trabao tin hopi, tin cantidad di peticion, gobierno ta buscando mas hende, pero mester dune un bon lugar pasobra e asunto aki no ta algo temporal mas.