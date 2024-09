Prome Minister di Aruba ta lidera delegacion di Reino na Summit Of The Future na Nacionnan Uni

This content originally appeared on Diario Online

Riba 21 y 22 di september

ORANJESTAD (AAN): Prome Minister Evelyn Wever-Croes lo representa Aruba, dia 21 y 22 di september 2024 na e Summit of the Future na Nacionnan Uni na New York. E Summit of the Future ta precedi e siman ministerial di e 79 edicion di Asamblea General di Nacionnan Uni cu ta e momento den aña unda lidernan di mundo ta bin hunto pa enfoca riba retonan mundial y traha hunto pa trece solucionnan.

Minister-President lo lidera como hefe di delegacion di Reino, y participa activamente na e Summit of the Future, un encuentro riba tarima internacional importante cu tin e meta pa fortalece cooperacion mundial y garantisa un futuro sostenibel pa generacionnan venidero. E meta principal tras di Summit of the Future ta pa trece lidernan y representantenan gubernamental, sociedad civil, NGO, sector priva, mundo academico y hobennan hunto pa asina colectivamente traha riba un mundo inclusivo, husto y sostenibel cu ta responde debidamente na e realidad y varios reto geopolitico di siglo 21. Na e forma aki tur pais, incluyendo islanan chikito manera Aruba, por ta inclui den combersacionnan y decisionnan importante riba tarima internacional.

E cumbre lo enfoca riba temanan clave manera cambio di clima, innovacion tecnologico, derechonan humano, igualdad di genero, hoben y e futuro generacionnan.

Prome Minister lo duna un aporte importante como un di e oradornan principal na e culminacion di e Declaration on Future Generations di cual Reino Hulandes y Jamaica a sirbi como co-facilitado. E Declaration on Future Generations ta enfoca riba e importancia di premira y inclui e necesidad di nos futuro generacionnan den maneho y decisionnan mundialmente.

Prome Minister lo enfatisa tambe durante otro reunionnan na New York e retonan unico di SIDS, cu islanan chikito manera Aruba, tambe ta encontra. E enfoke principal lo ta riba desaroyo sostenibel y e efectonan di cambio di clima. E topiconan aki ta di gran importancia pa Aruba, mirando e consecuencianan di cambio di clima manera e subida di nivel di lama y e necesidad pa un crecemento economico sostenibel. Ademas di su participacion na e Summit of the Future, Prome Minister Wever-Croes lo reuni cu varios hefe di estado y representantenan di organisacionnan internacional pa sigui estrecha lasonan entre Aruba y su partnernan. E discusionnan aki ta enfoca riba entre otro desaroyo economico, cooperacion tecnologico y asistencia tecnico.

Aruba como un isla chikito den Caribe, participando na e cumbre aki encabesando e delegacion di Reino Hulandes ta subraya e fortalesa, capacidad y determinacion di nos pais pa hunga un rol activo riba escenario global y contribui na solucionnan.