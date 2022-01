Prome Minister di Aruba Evelyn Wever-Croes cu bunita discurso di fin di aña

The content originally appeared on: Diario

Bon deseo pa 2022 y danki Aruba

Un otro aña ta bay termina y aki un rato un nobo lo cuminsa. Asina tempo y bida ta pasa bay, cu su oportunidadnan y tambe su desafionan.

Aña 2021 lo pasa pa historia como un di e añanan cu mas reto y obstaculo cu Aruba a enfrenta, pero tambe un aña cu metanan grandi a ser logra.

Despues di eleccionnan acelera, Aruba a conoce su gobierno nobo 100 dia pasa, Gabinete Wever Croes 2 y pa mi ta un honor y privilegio pa por sirbi bo un biaha mas como Prome Minister di nos pais.

Bou di hopi presion di e pandemia y su efectonan, Gobierno y Sector Priva hunto, trahadonan y nan famianan hunto, a duna cara na tur situacion cu a presenta pa recupera nos economia y crea progreso y bienestar pa tur ciudadano.

Sra. Eleanor Roosevelt ex promer dama di Merca y un di e apoyadonan mas grandi di United Nations a yega di bisa:

“You have to accept whatever comes, and the only important thing is that you meet it with the best you have to give.”

“Bo mester acepta tur loke bida ta presenta bo, e unico cos cu ta importa, ta cu bo ta enfrenta e situacionnan cu e miho di bo mes, cu bo por ofrece.

Asina nos trahadonan balente den cuido a sigui enfrenta tur dia e reto di e pandemia cu un curason di amor y dedicacion. DANKI

Trahadonan den nos sector di HORECA den situacionnan di riesgo a duna cien por ciento di nan mes pa sirbi nos bishitantenan. DANKI

Nos autoridad encarga cu siguridad y proteccion di nos pais y nos frontera, a enfrenta mas reto cu usual, y a haci’e cu compromiso y dedicacion. DANKI

Nos muchanan, alumnonan, y docentenan na scol bou circumstancianan di e pandemia, a siña con pa cuida nan mes, y nan famianan. DANKI

Trahadonan, mama y tatanan di famia, den sector publico, sector semi-publico y sector priva, a pasa den perdida di entrada y otronan a perde nan empleo, y esaki a trece cu ne, retonan financiero, familiar y social. Y apesar di esaki, a haci nan maximo esfuerso pa recuperacion di nos pais. DANKI

Voluntarionan a traha mas ora cu normal, pa yuda esnan cu tabata tin mester di ayudo DANKI

Asina nos comunidad, nos dushi Aruba, a bin hunto, den e temponan di mas desafio di nos historia. Nos cada un, na un forma of otro, a haci sacrificionan den bienestar di henter nos comunidad. E pandemia a mustra e parti bunita aki, cu nos como Aruba tin. Pa esaki den nomber di Gobierno di Aruba, mi kier gradici henter nos comunidad. Abo cu a duna di bo parti pa Aruba recupera.

Durante di 2021 e enfoke tabata riba combati e pandemia, y su impacto negativo riba nos finansas publico. E aña aki, nos pais a pasa den 3 ola di e pandemia, y e ultimo aki cu e variante Omicron, cu ta causando cantidadnan halto di contagio cada dia. Pero danki na decisionnan rapido y efectivo, nos a logra domina cada ola, y mi tin tur fe y confiansa cu nos lo domina e ola aki tambe pronto. Nos comunidad sa caba kico mester haci, no tur hende ta mes disciplina cu nos lo kier, pero e gran mayoria si, y pa esey mi ta yama bo DANKI.

Nos a logra haya sosten di likides den Hulanda, cumpliendo cu condicionnan, tin biaha hopi pisa. E proceso aki no a bay mes facil tur ora, pero cu determinacion nos a logra. Aruba a demostra seriedad y responsabilidad, y principalmente determinacion pa sali di e crisis aki, y asina nos a yega riba e caminda di recuperacion.

Nos turismo a mira un recuperacion e aña aki di 73%, apesar di tur reto. Nos turistanan ta biniendo bek, cu mas smaak. Nos a mehora nos producto Aruba, invirtiendo den mehora nos beachnan, y otro atraccionnan pa nos turistanan. Y bo por nota cu nan ta gosa y gasta mas na Aruba.

Esaki a contribui na e un crecemento economico e aña aki di 13.6%, un di esunnan mas halto den region. Aruba ta den recuperacion, y esey ta danki na abo.

Aparte di crecemento economico a base di turismo, nos ta diversificando nos economia tambe, y por mira inversionistanan grandi interesa pa sigui inverti den Aruba, pa crea mas cupo di empleo, y pa Aruba transiciona pa energia mas limpi.

Nos a inverti y lo sigui inverti den mehora servicio di Gobierno. Den 2021 varios proceso a wordo digitalisa, y cu nos proyecto di e-Government, nos lo logra digitalisa mas proceso den 2022. Esaki lo trece tambe mas transparencia y lo yuda nos combati corupcion, cual ta un meta crucial di nos Gobierno.

Den 2021 nos a concentra hopi riba salud, economia y finansas. Pero e demas temanan tambe a haya atencion debido, manera infrastructura, integridad, salud mental, cuido di nos grandinan, atende problemanan social, siguridad, calidad di enseñansa, proteccion na pia di trabou, cultura, deporte, y integracion di esnan cu a bin di otro pais y haci di Aruba nan hogar. Y den 2022 tur lo sigui haya atencion.

Pero hunto cu e logronan importante aki, tambe tabata tin algun interupcion y obstaculonan cu a presenta nan mes durante aña. Cu mas frecuencia nos a nota forsanan negativo y scur cu hopi insistencia ta purba stroba desaroyo den nos pais, sea cu mentira, menasa of manipulacion.

Forsanan cu no kier mira Aruba recupera, cu no kier mira Aruba stop di depende di Hulanda. Sinembargo e forsanan aki nos a enfrentanan cu Fe, y cu e bon Guia di nos Creador nos a vence nan y lo sigui supera nan tambe den futuro.

Mi kier pidi cada ciudadano pa pone atencion na nos hubentud. Nos hubentud, apesar di tur cos, durante 2021 a inspira nos cu nan perseverancia y logronan. Mi lo menciona solamente tres ehempel, pero tin hopi mas.

Nos mucha muhernan cu a sali campeon den futbol den Caribe U14

Patrick Groters kende a logra no un pero dos Medaya di Oro pa Aruba den Weganan Panamericano di Hubentud.

E determinacion di Sarah-Quita Offringa kende un biaha mas a logra titula Campeon Mundial y den mas disciplina y termina number 1 riba e ranking mundial.

Y nos Miss Aruba Thessaly Zimmerman cu yen di entusiasmo a logra transmiti e beyesa y cordialidad di nos dushi isla pa mundo henter, y a logra bira un di e 10 finalistanan di Miss Universo.

Laga e hobennan aki inspira nos, pa nos ta un version miho di nos mes. Asina tambe cada un di nos lo por supera e retonan di momento, y logra e metanan di progreso y bienestar den futuro.

Aña 2021 casi ta tras di lomba. No ta tur nos famia y amigonan tey pa celebra e cambio di aña. Balora esnan cu bo ta stima y cu ta den bo bida ainda. Sea agradecido pa tur e bendicionnan cu bo tin den bo bida. Esey lo inspirabo pa enfrenta e retonan cu den 2022 lo crusa bo caminda.,

Cu Fe, Optimismo, Tolerancia, Amor Prohimo, Solidaridad y Dedicacion; SEMPER CU E MIHO DI NOS MES!

Den nomber di Gobierno di Aruba, mi ta desea bo un Bon Aña 2022. Cu Dios bendiciona cada ciudadano di nos pais.