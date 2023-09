Prome Minister a reuni cu ‘UN Women’ pa atende e tema di posicion di hende muhe

The content originally appeared on: Diario

​

Durante e Asamblea General di Nacionnan Uni #UNGA78

ORANJESTAD (AAN): Durante su bishita na New York pa atende e reunionnan di Asamblea General di Nacionnan Uni #UNGA78, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a reuni cu UN Women riba e tema importante di e posicion di hende muhe. Durante e reunion aki a papia di e “gender policy” y con pa fortifica e posicion di e e ser femenino. Aruba, na mei di aña pasa, a lansa e ‘Aruba Nacional Gender Policy’ cu tin un ‘framework’ pa monitor y evalua e proceso di implementacion, pa logra e meta mas efectivamente y motiva y empodera un y tur pa promove igualdad di genero.

Tambe a bin dilanti, e iniciativa cu Minister Hanke Bruins Slot di Relacion Exterior a lansa, na unda ta papia di e “Feminist Foreign Policy”. E “policy” aki ta un maneho riba tereno di relacion exterior, caminda Reino Hulandes a compromete su mes, di no haci negoshi cu paisnan cu no ta respeta e posicion di hende muhe. E punto di salida di e “Feminist Foreign Policy” ta cu hende muhe mester por reclama nan derecho universal y mester ta representa na tur nivel, y si un pais no ta respeta esaki, Reino Hulandes lo no por tin contacto of relacion exterior cu nan.

“Mi mester bisa cu e reunionnan aki a bay na un manera positivo y sumamente interesante. E energia di tur esnan presente pa sigui traha na fabor y pa derecho di e ser femenino, tabata hopi di aprecia. Pa paisnan cu ainda no ta balora e derecho di hende muhe, lo mester traha riba esaki internamente prome cu por yega na traha riba un “Feminist Foreign Policy”, Prome Minister a expresa.