Prome Minister a manda carta pa Simar pa splica tocante FASE

Despues cu el a nota cu Simar a contact Secretario di Estado



A sigura cu ta haci lo posibel pa paga 5% di recorte na juli 2022

A splica Sindicato kico a haci pa coregi loke a bay malo den FASE

ORANJESTAD (AAN): Prome Minister Evelyn Wever-Croes, tumando nota di un carta cu Sindicato Simar a manda Secretario di Estado Alexandra van Huffelen diaranson 6 di juli, a contesta e carta di Simar apesar cu e carta aki no ta dirigi na Gobierno di Aruba.

Pero door cu Gobierno di Aruba a tuma nota di e preocupacion di miembronan di Simar, Prome Minister a haya ta na su luga pa contesta e carta di Simar y informa Simar pa asina Simar informa tambe su miembronan. Pasobra Gobierno di Aruba ta balora y aprecia e miembronan di Simar y ora nan tin preocupacion, Gobierno lo calma esaki dunando informacion.

E topico di e carta dirigi na Van Huffelen ta tocante e mal contento y decepcion di e miembronan di Simar pasobra ainda nan no a haya e siguridad si nan ta haya nan salario completo na juli di 2022. Sinembargo, contenido di e carta ta bay completamente riba FASE y cierto iregularidadnan cu ta worde menciona.

Den su carta manda pa Simar, Prome Minister a cuminsa pa expresa cu e ta aprecia y gradici nan pa expresa nan preocupacionnan, cu sigur ta worde teni den consideracion pa Gobierno di Aruba.

“Mi ta comprende e perocupacionnan mirando e comosionnan cu oposicion a crea na Aruba despues di a trata e ley di FASE. Mi opinion personal ta cu oposicion no sa mas con pa hustifica e hecho cu nan a vota contra di FASE, contra e ayudo na esnan cu a perde trabao durante pandemia. Oposicion no sa mas con pa saca nan curpa for di e hecho cu nan a vota pa practicamente cobra FASE back for di tur hende y awo ta creando comosion cu aparentemente a afecta e miembronan di Simar. Mi a splica Presidente di Simar cu e no mester saca e comosion aki di oposicion for di contexto”, Prome Minister a duna di conoce.

Prome Minister a enfatisa cu ta importante pa menciona cu asina cu e rapport di Centrale Accountantsdienst a sali na 2021, Gobierno di Aruba mesora a tuma pasonan. Y aworaki cu e ley a caba di pasa den Parlamento cuminsamento di e siman aki, e minister encarga por tuma tur e pasonan restante tambe.

Ora cu Covid a bati na nos porta na maart 2020, Gobierno di Aruba a actua hopi lihe y sin duda y basila pa yuda esnan cu di un dia pa otro a keda sin entrada. Frontera a worde cera, y esaki a haci naturalmente cu no tabata tin turista mas riba nos isla. A bin toque de queda y shelter in place. Pa yuda e ciudadanonan aki di nos pais cu a perde trabao, a introduci FASE.

“Gobierno a desea cu e ley lo tabata cla caba pero Aruba tabata den un situacion di emergencia afecta door di un crisis, un pandemia mundial. Mirando cu no tabata tin nada regla pa e casonan aki, Gobierno di Aruba a cuminsa cu e proyecto aki”, Prome Minister a duna di conoce.

Prome Minister a remarca cu 15 biaha Minister Glenbert Croes a bin Conseho di Ministronan cu proyecto y consehonan di FASE, con pa cuminsa cu ne y despues con pa adapte. Durante e periodo Minister Croes a bay 3 biaha Parlamento tambe pa splica Parlamento di e proyecto FASE. “Mi ta kere nos tabata hopi cauteloso. Di berdad e ley a tarda y awo e ley a worde pasa cu ta loke Contraloria General a recomenda pa pasa e ley mas liher posibel”.

Prome Minister den su carta ta splica Simar exactamente di e diferente puntonan cu a worde treci dilanti den e rapport di Centrale Accountantsdienst. Di con cosnan a bay asina y kico Gobierno a haci pa coregi nan.

“No ta asina cu tabata tin hopi abuso manera oposicion ta insinua. Caminda cu tabata tin pago di mas, a cobra esakinan caba. Y loke cu no por a cobra prome, awo si por worde cobra. Lamentablemente, mescos cu na Hulanda, nos mester constata cu na Aruba tambe, hendenan a bira creativo y a abusa di cierto medida di sosten. Na Aruba esaki ta poco menos cu den otro pais. Pero hasta esaki Gobierno lo atende”, Prome Minsiter a enfatisa.

Pa loke ta e cortamento di salario y e pago di 5%, e stopmento di recorte, Prome Minister a informa Simar y ta sigura Simar cu Gobierno di Aruba ta haciendo tur lo posibel pa e luna aki, juli 2022, paga ambtenaarnan y esnan cu ta traha den fundacionnan cu ta worde subsidia pa Gobierno.

“Manera cu tanto Secretario di Estado van Huffelen como mi mes a informa Simar y comunidad, nos tin un acuerdo riba esaki. Aruba ta cumpliendo cu e condicionnan y nos ta trahando pa haci tur cos posibel pa fin di e luna aki, Gobierno haci e pago. Cu esaki tambe, nos a contesta e carta di Simar sperando tambe cu Simar comparti mi carta tambe cu tur su miembronan pa nan ta sigur cu Gobierno ta trahando pa e interes di henter Aruba. Tambe den interes di e miembronan di Simar”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a termina bisando.