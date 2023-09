Prome mercancianan di Exito a yega Super Do It Center for di Colombia

The content originally appeared on: Diario

Productonan na prijs competitivo

ORANJESTAD (AAN): Tabata na luna di Februari, cu DIARIO a indica cu e compania local Super Do It Center a drenta un reto nobo cu lo ofrece su clientenan y comunidad di Aruba en general un variedad di producto. Esey ta cu Grupo Exito di Colombia, y Do It Center Aruba a cera un acuerdo di aliansa strategico!

A tarda un tiki, pero awor na September ya caba e prome cargamento manda for di warehouse di Grupo Exito na Colombia a yega Aruba. Na e ocasion aki, Frans Ponson, gerente di Do It Center, a duna di conoce cu e acuerdo aki ta algo grandi pa Do It Center. Desde cu nan a firma cu e grupo grandi, Exito na Colombia, cu ta forma parti di e grupo Casino di Francia. E acuerdo aki lo permiti Doit Center yega na diferente producto rond di Latino America na un prijs mas economico. Ademas, Frans Ponson a comenta cu, lo por tin un contacto directo cu e fabrica en caso cu kier laga traha un producto specifico pa Aruba.

Esaki ta haci cu Super Do It Center ta alcansa un posicion mas grandi ofreciendo mas opcion y posibilidad pa e pueblo di Aruba.

Ponson a splica cu nan a kere cu e prome cargamento lo a yega mas trempan, pero a topa cu hopi contratiempo pa saca productonan for di Colombia. Pero mihor laat cu nunca, y awor e prome container tey y rekinan a yena cu productonan fresco for di Colombia, na prijsnan hopi atractivo. Na Aruba, e compania a dicidi na usa stickernan di prijs cu emblema di ‘Exito’ riba dje tambe, pa asina clientenan por mira mesora y identifica e productonan cu ta bin for di Exito di Colombia. Clientenan ya caba ta riparando e diferencia grandi den prijs, y net awor cu poder di compra di consumidornan ta asina dificil.

Ponson a splica cu nan ta wardando e siguiente containernan pa yega pronto, y nan lo tin aun mas surtido di producto cu lo haci hopi hende feliz. Ya caba varios hende ta papiando di e producto di pasta marca Ekono, cual pakinan ta cuminza na prijs di 1,99 Florin bay ariba.

Tin aroz tambe di Exito, unda un saco chikito ta 1,99 Florin. Tambe tin productonan di higiena personal, e.o. shampoo pa 3 Florin, crema pa man, saconan grandi di cuminda pa cacho na prijs increible.

Por importa producto frieu tambe for di Colombia, excepto carni como cu esey ta algo cu Gobierno tin prohibicion poni riba dje. Tampoco nada di producto procesa cu carni. E ora kico lo resta pa trece frieu? Kizas batata frozen so? E prohibicion di Gobierno riba carni Colombiano ta e consecuencia di tur esey.

Frans Ponson ta convenci, cu e deal aki cu Grupo Exito ta un yudansa hopi grandi pa cartera di hopi hende na Aruba specialmente den e temporada aki. Y e ta indica cu aki algun siman lo bay tin aun mas producto atractivo cu ta yegando, incluyendo boonchi na prijs hamas bisto aki.