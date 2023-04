Prome cu busca hende di afo pa labora na Aruba mester inventariza esnan cu tey caba cu status ilegal

The content originally appeared on: Diario

Presidente di FTA, Hose Figaroa:

ORANJESTAD (AAN) – Den un entrevista cu e Presidente di e Federacion di Trahadornan di Aruba (FTA) señor Hose Figaroa, el a bisa cu FTA tabata tin varios combersacion cu Gobierno, tanto su so como conhuntamente cu otro organizacionnan, por ehemplo AHATA.

Figaroa ta señala cu e mercado laboral ta mustra cu tin un necesidad pa trahado, mas grandi cu locual tin na trahadornan cu ta buscando trabao.

E situacion no ta mucho cla como pa pone den cifranan concreto, pero loke si ta sinti ta e hecho cu tin na e momentonan aki, trahadornan cu tin añanan na Aruba pero cu no necesariamente ta legal. Y banda di esey tin un grupo di trahado potencial, cu pa un of otro motibo no ta interesa, pa drenta den e ramo di unda ta buscando trabao aworaki, cu ta tur e economia cu Aruba ta enfoca riba dje, cu ta turismo.

Aworaki e peticion ta pa permiti atrobe pa permisonan wordo duna na esnan cu ta pafo di Aruba pa bin traha, di parti di FTA nan tin comprension pa esaki, pero nan ta aconseha pa no busca hende di afo sin prome deal cu esnan cu ta na Aruba caba y cu no ta legal.

Hose Figaroa ta reitera cu FTA, na diferente momento, a combersa cu gobierno riba esaki. E sindicato a bin compronde cu ultimo a bin un maneho nobo di parti di DIMAS unda cu, en todo caso, ta habri e posibilidad pa esnan cu ta ilegal na Aruba por legaliza nan status aki.

FTA a haya e beleid nobo di DIMAS, y no a logra profundiza totalmente den dje, pero a mira algun high light, pasobra tabata tin combersacion cu algun hurista cu tabata involucra den esaki, y e intencion, en todo caso, ta pa cuminza deal cu ta na Aruba caba y cu nan status no ta legal.

“Pero di nos banda nos ta kere cu ta importante, – con ta bay haci esaki?- Si bo bay djis lague, cuminza duna permiso pa esnan cu tin e oportunidad aki, e chens ta cu e grupo di hende ta bay ta mucho grandi, mas grandi di loke tin mester. Ideal ta si haci un inventarizacion prome na Aruba, riba kico enberdad bo por analiza y ora bo caba di haci e ehercicio ey, e ora por permiti hende di afo drenta pa labora. Si no, tin un chens cu na luga di busca hende di paden pa haci e trabao bo ta busca hende di afo, y esnan cu ta paden cu pa un of otro motibo ta ilegal, no por join e mercado y probablemente nan lo keda akinan tambe”, Hose Figaroa a señala.