Procurador General a exigi 9 aña di prison pa Elvis Weert

Apesar cu el a apela contra e castigo cu e ta haya mucho halto

ORANJESTAD (AAN): Ex-locutor, Elvis Weert (62) ayera merdia 2’or a presenta den sala di Corte di Husticia pa trata e apelacion di dje contra su condena di 9 aña di prison. Ayera tardi Procurador General a bisa Hof cu e ta haya Weert culpabel mescos cu Corte den Promer Instancia y a exigi 9 aña di prison. Weert ta haya e castigo mucho halto y a pidi ayudo pa e haya tratamento pa e no bolbe haci e delito aki. El a bisa Hof cu ta duele loke a sosode.

Dia 18 Februari 2022, Hues di Corte den Promer Instancia a dicta sentencia den e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra Weert. Fiscal a exigi 12 aña di prison pa Weert pa e abusonan sexual cu Weert a haci cu e mucha G. y e 2 abortus y e abusonan contra e yiunan di e pareha di Weert. Hues a bisa cu el a haya legalmente proba cu diferente biaha Weert a tene relacion sexual cu e mucha G., di tempo e tabatin 14 aña te cu 17 aña. Hues ta haya cu Weert tabata forza e mucha. Hues a mustra cu Weert a admiti di a haci abortus. Hues no ta haya cu e mucha a duna permiso pa haci abortus. Hues ta haya tambe maltrato severo proba caminda Weert mes a bay haci abortus cu e mucha.

Hues a bisa cu e no ta haya proba cu Weert a abusa di e otro dos muchanan J. y M. di su pareha S. Na opinion di Hues, no tin prueba di sosten. Hues a mustra cu Fiscal a usa declaracion di G. pa demostra cu Weert a usa e mesun forma cu e muchanan, pero Hues no ta haya esey ta corecto. El a bisa cu Weert a desmenti di a abusa di e muchanan. Hues a mustra cu e raport di psycologo ta mustra cu Weert ta menos responsabel pa su actonan. Hues tambe a mustra cu e victima G. na edad di 27 tin trauma. Hues a condena Weert na 9 aña di prison.

WEERT TA HAYA CASTIGO MUCHO HALTO

Ayera merdia, Weert a bisa Hof cu el a apela e sentencia pasobra e ta haya e castigo mucho halto. Procurador General (PG) a bisa Hof cu a acusacionnan contra Weert ta cu el a viola e mucha G., menor di edad, diferente biaha, a haci actonan inmoral cu e mucha, mientras cu e mucha tabata bou su encargo. Tambe ta acusa Weert di a laga haci 2 biaha abortus y a haci maltrato violento.

WEERT KIER AYUDO

Weert den su splicacion pakico el a apela, a bisa cu el a lesa e raport di psycologo cu e tin hopi problema y cu e por haya ayudo. Segun Weert, e tin 2 aña sera den KIA y nada a haci p’e. Hof a puntra Weert con e ta mira tur e sufrimento cu el a causa cu G. Weert a bisa cu e ta realiza cu el a haci dolor na G. y e kier pone esey un banda. Hof a bisa cu e caso ta hopi tristo. A mustra cu G. ta bisa cu e tabata wordo completamente controla door di Weert entre su 14 y 18 aña. Hof a remarca cu Weert tabata hopi mas mayor, 30 aña mas grandi cu e mucha y a abusa di dje. Awor Weert ta pidi pordon y ta menciona Mateus 6.14 cu mester lesa. Hof ta haya cu aki Weert ta manera tira culpa cu si Hof no pordon’e, Dios lo no pordona Hof. Hof a bisa cu G. ta yama Weert un demonio cu a daña henter su hubentud. Weert a bisa cu ta duel’e loke a pasa.

HACI DOS ABORTUS CU E MUCHA

Hof a mustra cu tempo e mucha tabatin 16 aña, e tabata 4 luna na estado di Weert y mester a haci abortus. E mucha G. no tabata kier esaki y tabata sinti cu e ta un matado di un criatura. Segun Weert, ningun momento el a forza G. El a bisa Hof, cu el papia cu G. y a dicidi di haci abortus.

MALTRATO SEVERO

Hof a remarca con por ta cu Weert tabata hinca hanguanan grandi den parti intimo di G. pa haci e di dos abortus. Na opinion di Hof, si tabata cu aprobacion di G., pakico no a bay un dokter pa haci esaki. Weert a bisa cu e momento ey e no tabatin placa. Segun Weert, e tabata un procedura masha facil y pesey el a haci’e. Hof a remarca cu esey ta nada facil. Segun Weert el a haci e mesun cos cu un specialista a haci. Hof a mustra cu esey ta wordo considera maltrato severo.

NO A ABUSA DI E YIUNAN DI SU PAREHA

Hof a confronta Weert cu e acusacionnan di e 2 yiunan, J. y M. di e pareha di Weert, e dama S. Weert a bisa Hof cu e no a haci nada di actonan inmoral sino cu el a papia duro cu e muchanan cu tabata falta respet cu S. Hof a mustra cu psycologo a mustra cu e chens ta grandi cu Weert lo bolbe ripiti e abusonan si e haya un pareha cu muchanan menor di edad. Hof a bisa cu ta e mesun cos a sosode cu e mucha G., cu kende su mama, Weert tabatin relacion.

HOF A CUESTIONA WEERT

Hof a remarca cu e hecho cu Weert ta menciona e articulo di Bijbel, ta mustra un presion riba Hof cu si no pordona, Dios lo no pordona esun cu ta castiga. Weert a bisa cu si no pordona esun cu pidi pordon, esun cu no pordona lo no haya pordona pa su picanan.

PROCURADOR GENERAL

PG a bisa Hof cu Hues di Corte den Promer Instancia, a declara Weert liber di e acusacionnan di e dos rumannan J. y M. Ministerio Publico no a apela esaki. A condena Weert pa a abusa di e mucha G. pa un periodo largo y laga haci 2 abortus. PG a mustra cu ley a cambia y a keda introduci castigo mas pisa. El a duna un splicacion amplio di e leynan.

Pa loke ta abortus tin cambio di ley. Esaki considera como maltrato severo. E promer abortus a sosode tempo e mucha tabatin 16 aña e otro tempo e tabatin 17 aña. Segun PG, e sentencia di Hues di Corte den Promer Instancia, ta mustra bon cla cu e abortusnan a sosode contra voluntad di e victima G. Tambe e abusonan di e victima G. a keda legalmente proba. PG ta haya cu Weert ningun momento a tene cuenta cu e mucha ta menor di edad. El a mustra cu durante tratamento di e caso den Hof, Weert tabata blo papia cu e kier ayudo y ta basa su mes riba raport psicologo, cuestiona cu media a caba cun’e pero ningun momento a scucha Weert bisa cu ta duele loke a sosode.

PG ta haya legalmente proba cu Weert ta culpable di e acusacionnan y ta exigi 9 aña di prison cu ta igual na e condena di Corte den Promer Instancia.

Abogado mr. Mohamed a bisa Hof cu Weert, un persona conoci den comunidad, su carera como periodista a caba. E ta lamenta loke el a haci. Hof a sera tratamento di e caso y dia 27 Februari 2023 pa 1.45 di merdia lo tin sentencia.