Proceso di inscripcion 2023-2024 pa Kleuternan di SKOA a inicia

Joseanne Wever ta splica:

ORANJESTAD (AAN): Joseanne Wever di Stichting Katholiek Onderwijs Aruba (SKOA) a trece dilanti algun informacion relaciona cu e proceso di inscripcion pa kleuter, cual ta habri caba.

El a splica cu e aplicacion ta conta pa tur mucha cu ta haci 4 aña na 2023 y cu lo cuminsa scol na Augustus 2023.

Por aplica di diferente manera. Mayornan por aplica via e website di SKOA cu ta www.skoa.aw, tambe via e WhatsApp Line cu ta 748-5995, via email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. y manda tur e documentonan necesario of tambe por pasa personalmente pa haci esey. Pa esaki por haci un cita pa no mester sinta warda, a remarca.

Ta hopi importante pa e mayornan sa e rekisitonan cu ta wordo pidi:

– papel di Censo di 5 florin

– carchi di AZV valido

– si e mucha a batisa un certificado di bautismo

Pa mayornan cu tin yiunan cu no a nace na Aruba y cu no ta inscribi na Censo ainda, kisas pa motibo cu e papelnan ta den proceso, ta pidi acta di nacemento y su pasport.

Segun Wever, un bes cu e alumno (cu no tin AZV) haya un cupo, e lo mester tin un seguro priva cu ta valido pa aña escolar 2023-2024.

Mester tin un seguro medico valido pa e mucha por ta na scol den caso di sufri cualkier accident na scol. Esaki ta conta pa tur scol di SKOA.

Asina cu e mayor haci e aplicacion, lo ricibi un email automaticamente. Esey ta indica cu e aplicacion a drenta SKOA na Leerling Administratie unda lo procesa esaki te cu un maximo di dos siman. Mayornan lo haya un email pa por inscribi e alumno oficialmente na scol.

Por bay riba e website www.skoa.aw unda por haya un bista di tur e scolnan preparatorio of por pasa personalmente pa busca un lista. Pa cualkier pregunta por yama 523-1800 of manda un WhatsApp na 748-5995, Joseanne Wever a splica.