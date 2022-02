Problemen stagebegeleiders en studenten PCS aanpakken

20/02/2022 20:04

Aidy Pinas



Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

“Bij orientatie onderzoek op de afdeling praktijkbegeleiding van het Psychiatrisch Centrum Suriname is gebleken dat er samenwerkingsproblemen zijn tussen de praktijkbegeleiders en de verpleegkundestudenten tijdens hun stage. Dit heeft gevolgen voor onder andere de kwaliteit en de effectiviteit van de stage van de studenten”, concludeert Safoea Joemratie.

Joemratie heeft ter afronding van haar masterstudie op de

Anton de Kom Universiteit onderzoek gedaan bij het PCS over de

samenwerking tussen de praktijkbegeleiders en de

verpleegkundestudenten. Een direct gevolg van de

samenwerkingsproblemen is dat de stagiaires hun werkzaamheden niet

optimaal kunnen verrichten.

Het is de bedoeling dat ze tijdens hun stage aangestuurd worden

op de rollen die ze later zullen vervullen, waaronder zorgverlener

en gesprekspartner. Verder is ook gebleken dat er een kloof is

tussen de praktijkbegeleider en de studenten bij het ontwikkelen

van de competentie samenwerken tijdens de stage.

Om dit vraagstuk weg te werken heeft de onderzoekster een

handleiding ontworpen en een samenwerkingsprotocol waarin

richtlijnen staan over communicatie, werkafspraken en instructies.

De handleiding is bedoeld voor de begeleiders en deze moet haar

helpen om de samenwerking met haar studenten te bevorderen.







