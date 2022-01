Primeur: Eerste operatie in Regionaal Ziekenhuis Wanica

23/01/2022 08:08 – Van onze redactie

Orthopeed Steven Samijo (l) is zeer tevreden over de eerste operatie ooit die (door hem) in het Regionaal Ziekenhuis Wanica is uitgevoerd. Foto: FB Regionaal Ziekenhuis Wanica

WANICA – De eerste operatie ooit in het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW), een ingreep aan de linkerhand van een pati?nt, is succesvol verlopen. Het ziekenhuis dat er melding van maakt op zijn Facebookpagina, spreekt zijn erkentelijkheid over de inzet van orthopeed Steven Samijo, die deze operatie heeft bewerkstelligd en uitgevoerd.

De ingreep vond vrijdag plaats “in de splinternieuwe en moderne operatiekamer” van het RZW. Het ziekenhuis, dat sinds het operationeel is vooral is gebruikt als Covid-19-instelling, zegt te beschikken over vier moderne operatiekamers die van de nieuwste snufjes zijn voorzien. “Deze zijn van grote waarde omdat de kwaliteit van operaties er verder mee kan worden verbeterd”, aldus RZW.

Samijo is “zeer tevreden” over het verloop van de operatie en ziet uit naar de volledige ingebruikname van de overige afdelingen. De orthopeed belooft zijn ondersteuning te zullen blijven bieden aan RZW. Samijo houdt er op de maandag (‘s middags), woensdag (‘s morgens en ‘s middags) en vrijdagmiddag poli.

