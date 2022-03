Prikactie Esther Stichting opgeschort

24/03/2022 18:14

Arjen Stikvoort

Het personeel van de Esther Stichting is weer aan het werk.

PARAMARIBO –

De prikachtie van het personeel van de Esther Stichting is maandag, na drie weken actie voeren, opgeschort. Na overleg met de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Uraiqit Ramsaran, en zijn staf is afgesproken dat eind mei de toelagen zijn aangepast en uitbetaald. “De pijnpunten moeten eind mei zijn opgelost,” benadrukt de bondsvoorzitter van de Esther Stichting Jan Aviankoi.

Hij vindt het niet eerlijk dat het personeel van de Esther

Stichting nog steeds onder een verouderde regeling valt. “Net als

Stichting Huize Ashiana en overige zorginstellingen willen we

dezelfde regeling. Nu krijgt het personeel een zevende deel van het

salaris als premie. Maar daar willen we van af. De toelages zijn

allang achterhaald. Deze zijn SRD 17 middag- en SRD 25 als

avondwachttoelage. Met die SRD 17 kun je nog niet eens een fles

water kopen. Alle toelages moeten omhoog. Ook Huize Asiana heeft te

maken met achterhaalde toelagen,” zegt Aviankoi.

Het gaat om kleding, midag, avond, vervoerstoelage en een

redelijke salarisvergoeding. Tijdens het onderhoud met de minister

is er een commissie in het leven geroepen om de zaken goed te

kunnen monitoren. Veel van deze zaken liggen er al sinds 2019. Ook

de mensen die al vijf jaren in dienst zijn en waarvan de

vaste aanstelling nog niet geregeld is, staan op het lijstje van de

minister, geeft Aviankoi aan. “We doen niets mondeling. Alles staat

zwart op wit.”







