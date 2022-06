Prijs di petroleo ta menasa stabilidad economico di Aruba!

The content originally appeared on: Diario

Manera DIARIO a informa Guera Ukraine ta caos economico mundial — *Efecto directo di aumento di prijs di gasolin pa Aruba pa tur sector — *Banco Mundial ta bati alarma mientras placa ta perde balor di compra

ORANJESTAD (AAN) — “Aruba mester wordo prepara pa hunto cu henter mundo, subi uno di e camindanan mas dificil cu comunidad mundial a conoce, den su historia moderno. “

Na un forma dirigi, asisti pa informantenan local y internacional, DIARIO a prepara Aruba pa desaroyonan sumamente serio, pa cual Aruba mester prepara.

Cu enfasis riba e responsabilidad di tur lider den tur sector di comunidad, DIARIO a splica cu Pueblo di Aruba mester wordo prepara pa un situacion mundial, cu ta nifica segun relatonan experto mundial, cu proyeccionnan pa futuro ta crash.

Pronosticonan cu a wordo haci pa mundo bandona e pandemia Covid-19, ta perde validez den luz di desaroyonan sumamente alarmante, cu mester wordo mira como un caos economico mundial, den cual prijsnan mundialmente lo sigui aumenta pa bay rementa den un realidad cu ta deshaci di tur pronostico cu tabata existi pa recuperacion mundial.

Ayera na Aruba a bira conoci, cu prijs di gasolin a bolbe subi cu mas cu 30 cent, cu pa lectornan di DIARIO sigur no por ta ningun sorpresa a base di e informacionnan constante cu DIARIO ta presenta di e realidad mundial.

Hunto cu expertonan local y internacional, DIARIO a revisa e informacion di e resultado di aumento di prijs drastico di gasolin pa Aruba y a atende den esaki no solamente loke e ta nifica pa prijs di transportacion pero su impacto riba henter comunidad.

E origen di e aumento drastico di e prijs di gasolin na Aruba, ta e prome factor cu mester tuma na consideracion ya cu ta desaroyonan internacional, a percura pa e desaroyo devastador pa economia di Aruba.

E aumento di prijs di gasolin mundialmente ta e origen di e crash mundial di economia cu segun cifranan emiti pa Banco Mundial riba cual DIARIO tabata traha.

Banco Mundial ta trece dilanti e resultadonan di Covid-19 pa economia mundial, cu no por a topa cu realisacion di su plannan pa loke ta trata crecemento economico mundial.

E crecemento mundial cu na Januari a wordo anticipa di lo a baha pa 4.1 porciento na lugar di e 5.7 porciento anticipa, a conoce un realidad peor cu esaki.

Crecemento economico mundial cu tabata pues 5.7 porciento na 2021, na 2022 lo ta 2.9 porciento

Global growth is expected to slump from 5.7 percent in 2021 to 2.9 percent in 2022 y ta wordo spera di no recupera na 2023.

E resultado di e Guera na Ukraine pa mundo, awor ta bira visibel na tur pais, incluso Aruba, y lo deshaci di inversionnan planea y kibra pronostico di planificacion economico mundial importante.

Segun Banco Mundial, ta imposibel pa deshaci di recesion, di situacionnan cu aumento di prijs ta haci bida impagabel.

Segun Banco Mundial, manera DIARIO a presenta ya a base di consulta cu informantenan, paisnan mester atende cu e realidadnan nobo di economia y e resultadonan directo.

E anuncio cu prijs di gasolin lo subi cu mas di 30 cent na Aruba, mester wordo mira pues mas leu cu esaki lo afecta gasto di transportacion local.

E lo afecta costo di tur producto cu subi mercado di Aruba pa medio di importacion of cu wordo produci na Aruba mes.

Aparte di esaki mester comprende cu e aumento di prijs di petroleo no ta exclusivo pa Aruba, pero ta afecta turistanan na nan casnan y e nivel di gastonan personal cu nan tin.

Den tur sector, aumento internacional di prijs, ta uni na resultadonan local di prijsnan y asina ta forma e spiral cu ta hiba na inflacion, den cual placa ta sigui perde su balor di compra.

Esaki tabata e spiral pa cual DIARIO a adverti Aruba for di final di 2021, ora ya Omicron a alarga y empeora e efecto di Covid-19. Den e tempo ainda mundo no tabata na haltura cu Guera di Ukraine lo rementa e planificacion economico mundial.

Ora placa perde su balor di compra, loke por cumpra cu un Florin ta bira menos tanto pa e Arubiano como e turista. Loke por haci cu un Florin, ta afecta e negoshi y e trahador.

Tur ciudadano lo mester dal un stap atras como comunidad pero tambe parti di un mundo, cu ta cera e capitulo di e Era di Oro despues di segunda guera mundial, y ta reemplasa kleenex atrobe tela, cu por laba y bolbe uza.

DIARIO lo sigui asumi su responsabilidad pa como matutino di Aruba, presenta tur informacion na inicio di un epoca mundial nobo!