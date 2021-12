Prijs di diferente material di construccion a subi te hasta un 200%

The content originally appeared on: Diario

Hopi ciudadano ta reacciona — ORANJESTAD (AAN): E siman aki a habri y DIARIO a haya algun reaccion di parti di algun ciudadano cu den e dianan aki ta bezig cu un ke otro trabao di construccion na nan cas y nan a bin constata un aumento barbaro den algun di e materialnan di construccion.

Por menciona por ehempel, prijs di plywood, productonan pa dak, material varia di construccion cu parce a conoce un aumento drastico.

Esaki sigur a kibra e ‘budget’ di hopi hende cu algun siman pasa a calcula nan presupuesto segun prijsnan di mercado local, pero ya caba siman pasa, nan a bin topa cu e sorpresa cu prijsnan a subi cu te hasta 200% den algun establecimento pa cierto materialnan.

No ta conoci si esaki tin di haber specificamente cu e problematica cu tabata tin for di basta luna cu e cadena di suministro na nivel mundial of cu e ley di oferta y demanda pa loke ta trata fin di aña of tambe cu e problema cu scarcedad di producto cu hopi pais a confronta.

Manera ta conoci, actualmente hopi ciudadano na Aruba ta confrontando problema cu menos placa den nan saco tur luna y esaki sigur ta trece cu ne un escenario fastioso den caso cu mester drecha algo urgente na cas den e periodo aki di fin di aña.

Tambe mester tene cuenta cu den e dianan aki a cay algun awacero y hopi hende a cuminsa constata problema cu entre otro dak.