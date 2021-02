‘Prevo’ deelt nationale liefde door woordkunst

“Ik hou van mijn land. Ik hou van mijn land. Kijk, ik eet het op!” De bekende scène van Roy (acteur Borger Breeveld) in de film ‘Wan Pipel’, waar hij zijn liefde voor Suriname uit. Diezelfde liefde heeft Previen Sewnath (27) voor Suriname, die hij uit in dichtkunst. Onder het pseudoniem ‘Prevo’ heeft hij twee videoproducties, waaronder ‘Suriname, land van diversiteit’ (2018) en ‘A lafu fu yu’ (2019) uitgebracht, die heel goed door de gemeenschap zijn ontvangen. “Mijn talent gebruik ik om harten en zielen te raken van Surinamers door de boodschap van liefde voor de natie over te brengen. Ik profileer mezelf daarom als een nationale dichter die strijd levert tegen neokolonialisme”, zegt ‘Prevo’.

