Presupuesto aproba pa Parlamento ta permiti Ministro haci fianza!

Economista profesional, Ministro Xiomara Maduro, ta presenta tur detaye



Pakico Aruba mester haci prestamo ta worde splica pa Ministro experto

E suma corecto ta 160 Miyon Dollar y aproba según maneho limpi

ORANJESTAD (AAN) Pa un pais por progresa, no solamente gobernantenan pero tambe Pueblo mester atende cu e pais na forma integro. Sin embargo, e hecho cu Ministro Xiomara Maduro mester a haci un prestamo di 160 Miyon Dollar den cuadro di saneamente di e situacion financiero cu el a hereda di Gabinete Eman, a provoca reaccionnan completamente eroneo.

Awe DIARIO ta presenta na forma integral un relato di e experto oficial economico, Ministro Xiomara Maduro, riba e forma cu el a atende cu e situacion financiero di Aruba, cu tabata den estado di bancarota manera Hulanda mes a declara.

E declaracion di Ministro di Asuntonan Financiero Xiomara Maduro.

Gobierno no mester bay Staten pasobra Art 2 di Presupuesto di Pais Aruba aproba pa Staten ta autorisa Minister di Finansa pa cera e fianza aki.

Dia 10 di oktober 2023, gobierno y Hulanda a yega na un acuerdo (bestuurlijk akkoord) pa refinancia e debe di Covid. Den e acuerdo, e lening ta pa paga den 20 aña, y tin un interes di 6.9%. Na momento cu tur dos pais firma e acuerdo, e interes ta baha na 5,1% y e interes por baha mas, ora cu e Rijkswet RAFT bin na vigor.

Hulanda ta baha interes pa e fianza cu el a duna Aruba pa sobrepasa Covid-19. Hulanda NO a cera acuerdo pa baha otro debe local of internacional di Aruba.

Segun Hulanda, na 2040, Aruba su debe ta 50% di nos GDP, cu ainda ta halto, paso ora cu Aruba a drenta Status Aparte, e debe tabata 50% di nos GDP. Pa un isla manera Aruba, e debe no por pasa 45%.

Desde aña 1986 pa awo e nivel di quota di debe a cambia debi na crisisnan financiero cu tabata tin. Esaki ta conta pa Aruba y tur otro Pais na mundo despues di e daño haci pa e pandemia di Covid-19. Bo no por djis bisa cu 45% di Debt to GDP ta halto pa Aruba. E nivel aceptabel pa Aruba awor ta worde investiga pa IMF.

Di Status Aparte, 1986 te cu awe 23 di augustus 2024, pueblo ta pasando den: austeridad, medida y ahustacion. Den total esaki ta 38 aña. Si nos tene na cuenta cu e debe lo ta 50% di nos GDP na 2040, ainda falta 16 aña mas pa bay. Total, nos pueblo lo pasa 54 aña ta entregando pa gobierno por paga debe. Esaki ta mas cu un generacion den pobreza. Ya caba, A entrega salario, a perde beneficionan, a aumenta medida mandera BBO, cu awor ta 7% y 1% ta pa paga interes di debe.

Si Aruba no a conta cu abusonan financiero desde aña 1986, awe e scenario financiero, economico y social lo tabata diferente. Maneho serio y responsabel hopi biaha ta worde critica y balota, siendo cu gastamento di placa sin pensa riba mañan ta worde aplaudi y sosteni. Eynan e problema mas grandi ta sinta, pero esaki hopi no kier realisa of acepta.

E parti mas doloroso pa famianan ta, cu pa motibo cu a stop of baha subisdio, mayornan mester cubri loke falta di nan salario. Nan mester paga mas schoolgeld, mester paga pa recoge sushi, remedi, etc. Ademas di tur esaki, Gobierno a aumenta premie di: SVb y AZV, BBO, y tur esaki ta haci cu e salario cu ta hiba cas, ta dia pa dia, di un forma of otro ta bira menos.

Riba dj’e, gobierno ta permiti pa traha 40 te cu 45 ora pa es mesun sueldo minimo. Gobierno ta tuma tarea di dunador di trabao over y ta introduci “reparatietoeslag”, na luga di laga empresarionan paga un salario mas husto. Reparatietoeslag ta bijstand pa esnan cu ta traha y ta gana un salario te cu 2.500 Florin. Gobierno no ta ratifica tratadonan di I.L.O. cu ta na beneficio di e trahador, y p’esey tin hopi inhusticia riba tereno di trabao.

Compensacion pa sigura e poder pa cumpra di esan mas vulnerable esta: pensionado, viuda/viudo etc, no ta segun e inflacion causa. Di tur forma ta bay atras den capacidad pa por cumpra. Pa miedo pa welga di empleadonan publico, ta paga indexering di 7,9%, lubidando riba esnan cu a bay cu pensioen y a traha e añanan concerni. Gobierno no ta opta pa siquiera cubri e suma pa sigura poder pa cumpra di 100% di pensionadonan di SVb.





Mal maneho financiero ta causa un Pueblo hopi dolor y su efecto ta worde sinti den diferente area. Cu un bon maneho financiero bo por trece un reparticion mas husto den comunidad y por brinda alivio na esnan cu mas necesidad. Den cada reforma fiscal introduci pa Gabinete Wever-Croes, a percura pa brinda alivio na esnan cu mas tin mester. Pensioen di SVb a conoce aumento, reparatietoeslag tambe a worde subi pa asina den forma directo yuda esnan vulnerabel. Si no crea entrada, Gobierno no tin fondo pa duna servicio na comunidad y si no tin bon maneho financiero, no tin placa pa brinda alivio na esnan cu mas tin mas necesidad.

Ainda no por cumpli cu Jaarrekening pa Parlamento por atende cu presupuesto di Aruba segun nos Staatsregeling. Na luga di drecha e salario di esan concerni, gobierno ta prefera di sigui sin duna cuenta di gastonan haci.

Ta conoci cu tin un retraso den Cuenta Anual di 2019 en adelante. E motibonan tambe ta conoci y den cuadro di reforma di Landspakket ta trahando pa na aña 2026 Aruba su Cuenta Anual por haya un declaracion special di un accountant externo pa verifica cu locual tin den e Cuenta Anual ta refleha locual a pasa den e aña di gobernacion. No ta pasobra cu tin retraso den Cuenta Anual, esey kiermeen cu Gobierno ta gasta sin duna cuenta. Tur kwartaal Gobierno ta saca su cifras y mas informacion financiero den Uitvoeringsrapportages conoci como URK cu ta un documento publico cu por worde mira riba www.gobierno.aw. Parlamento y supervisor financiero CAft ta haya tur e cifranan aki y CAft ta saca un rapport cu su opinion riba e cifranan tambe. Pues no ta un ‘free for all’ tin di gastamento di placa sin control.

E surplus cu tin, ta pa paga debe y si keda algo, esaki ta pa haci inversion despues cu Hulanda aproba e plan di inversion.





Despues di a conoce tanto aña deficitnan grandi den Presupuesto di Aruba, na unda cu cada aña tabata traha debenan grandi pa cubri necesidad financiero di Aruba, awe nos mester ta contento cu tin surplus cu por worde usa pa paga debe y baha e presion cu debe ta trece cune. Awe tin un Landspakket acorda cu Hulanda cu ta contene reformanan cu pa hopi aña caba Aruba mester a intrduci y cu pa falta di placa, hende, of boluntad politico no a worde introduci mas prome.

Ministro Presidente ta gaba cu surplus, cu ainda e no sa con pa gast’e, y den mesun rosea, ta pidi aprobacion di Hulanda pa fia 160 miyon Dollar pa paga debe riba mercado nacional y internacional.





E necesidad financiero den aña 2024 ta 567,7 miyon Florin. Na debe local cu ta madurata 135 miyon Florin, y e debe internacional cu ta madura ta 433 miyon Florin. E surplus di 70 miyon Florin ta bay pa paga debe. E resto Ministro di Finansa mester busca un manera pa refinancia, pasobra Aruba mester paga su debenan. Ta pesey ta busca financiamento riba mercado local y/of internacional. Esaki ta pa paga debe bieu y no pa traha extra debe pa Aruba. E extra surplus cu Ministro Presidente ta referi na dje, ta tur locual ta riba e 70 miyon Florin. Mita di e suma ta worde uza pa paga debe y e otro mita ta worde uza pa inverti. Un pais mester keda inverti, pesey no tur extra deficit por bay pa paga debe so. Asina mes ya caba den apenas dos aña, a logra baha e debe di Aruba cu 600 miyon Florin. Awer cu Presupuesto di Aruba no tin deficit mas y cu tin surplus y extra surplus, nos Ministro President tin tur motibo pa por gaba.

Finalmente…

E gobierno actual ta caracteriza di ta hopi oportunista, manipulador y no ta worry cu bienestar di ciudadano.





Gabinete Wever-Croes y pa esaki Minister Maduro di Finansa ta hiba un maneho financiero serio den cual ta duna un transparencia financiero cu prome ningun otro mandatario di Finansa a yega di duna. Sigur pa loke ta trata finansa publico di Aruba e Gobierno aki no mester recuri na ningun manipulacion, y acu tur rapport financiero local y internacional ta publico pa cada ken lesa y forma nan propio opinion Ta solamente ora bo tin bienestar di Aruba na pecho, bo por logra den corto tempo asina hopi mehoramento den finansa publico cu ta e fundeshi pa un pais por desaroya sanamente. Finalmente, oportunismo no ta e compas moral cu ta dirigi e trabao como Minister di Finansa, ya cu e ta resa tur dia pa bon Dios por gui’e cu sabiduria, forza y pasenshi pa por haci bon pa e comunidad cu e ta sirbi.