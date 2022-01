‘Presidentieel diner verandert standpunten vakbeweging niet’

23/01/2022 00:00 – Wilfred Leeuwin

Armand Zunder (l) zegt dat het nieuwjaarsdiner met de president, georganiseerd door Bibis-minister Albert Ramdin (r), er niet toe zal leiden dat de vakbeweging haar ziel verkoopt. Foto: CDS

PARAMARIBO – “We zouden wel heel goedkope vakbondsleiders zijn wanneer met een presidentieel diner onze standpunten ineens zouden worden veranderd”, zegt Armand Zunder, woordvoerder van de gezamenlijke vakbeweging in het tripartiet overleg met de regering. President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens het nieuwjaarsdiner met de vakbeweging aangegeven wat de regering, naast het tripartiet akkoord, dit jaar gaat doen om inhoud te geven aan de gemaakte afspraken. Zaterdagavond had de regering een diner met het bedrijfsleven in Courtyard by Marriott.

Zunder zegt dat ondanks dat de vakbeweging slechts vijf minuten spreektijd kreeg, ze wel haar punt heeft gemaakt. “We hebben de president op twee belangrijke zaken gewezen die wij graag willen zien in het beleid: wederzijds vertrouwen om de toekomst tegemoet te gaan en integriteit. We verwachten dat de regering ook doet wat ze ons heeft beloofd.”

Volgens Zunder is het staatshoofd tijdens het diner niet ingegaan op belangrijke aspecten, zoals loononderhandelingen, de nog te nemen maatregelen in verband met het herstelprogramma met het Internationaal Monetair Fonds, de aangekondigde rente bij de banken en andere zaken waar de vakbeweging andere inzichten heeft dan de regering. “Hij heeft ons alleen maar gezegd wat de regering dit jaar zal doen om haar werk beter te doen.”

Santokhi heeft de vakbeweging voorgehouden dat het regeerbeleid zal worden onderverdeeld in domeinen, die worden beheerd door de ministers. Het technisch werk zal worden gedaan door de ministeries. De president zal het geheel zelf aansturen. “Hij heeft ook aangegeven dat er een gebrek is aan kader en indien dat bij de vakbeweging aanwezig is dat graag welkom is.”

Zunder zegt dat voor de vakbeweging er altijd nog uitdagingen zijn. De positieve groei van het bruto binnenlands product (BBP), geprognotiseerd op 1,8 procent, noemt hij “heel zwak”. “Wij gaan nog altijd voor het terugdringen van de inflatie, het stabiliseren van de wisselkoers, het cre?ren van arbeidsplaatsen door het bedrijfsleven en het stimuleren van de productie waardoor de imort wordt verminderd en de export wordt verruimd. Ons standpunt gaan we niet verlaten.”

Voorzitter Robby Berenstein van vakcentrale C-47, die niet aanwezig was, zegt evenals Zunder dat een nieuwjaarsdiner de standpunten van de vakbeweging niet van tafel veegt. Het diner is vanuit de regering georganiseerd door minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Vernomen wordt dat het bijkans drie kwartier later begon, omdat de president nog andere verplichtingen had.

