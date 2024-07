Presidente di Parlamento mr. Edgard Vrolijk ta duna su punto di bista riba declaracion di Raad van Advies

The content originally appeared on: Diario

“Gobierno y Parlamento tin respet pa RvA sigur!

ORANJESTAD (AAN) — Presidente di Parlamento, mr. Edgar Vrolijk a duna su punto di bista tocante un declaracion di Raad van Advies, cu ta bisa cu nan no ta wordo respeta pa Gobierno ni Parlamento di Aruba.

Na Luna di Juni, Raad van Advies a yama un conferencia di prensa, den cual nan a bisa cu nan ta traha rapport pa Gobierno cu Parlamento, pero nan no ta respeta nan rapportnan ora nan ta duna conseho pa Gobierno no haci tal of cual cos, of no bay door cu cierto proyectonan.

Tocante esaki Presidente di Parlamento mr. Edgard Vrolijk, ta contesta cu esey no ta e caso. El a splica su punto di bista na e siguiente manera:

“Mi punto di bista ta, cu por ehemplo nan ta papia di manehonan cu tin, pero kico ta pasa ta cu Land Aruba ta feeder di cierto stichtingnan y cierto NVnan, anto cu nos mester para un rato y responsabiliza nan di locual nan ta haya.

“Nos ta di acuerdo cu cierto conseho cu enberdad ta di pasado pero cu ainda ta aplicable, manera bo tin un Post, Arubus, Serlimar, y bo por a scucha Minister bisa cu cambionan a wordo haci caba, y di esaki tin suficiente rapport kico si a wordo cambia caba, pasobra esaki ta un onderzoek a base di 2018-2020, pero na momento cu nos ta 2024 bayendo 2025, y seguramente den Landspakket tambe tin cambionan, mi sa sigur pasobra bo ta wak e uitvoer rapportage cu a ser haci pa locual ta maneho di stichting, e NVnan, kiermen esey ta cosnan cu nos mester keda uza e rapportnan”, mr. Vrolijk a subraya.

Presidente di Parlamento a bisa cu e no ta di acuerdo tur ora cu RvA pa locual ta nan conseho, pero sigur nan ta sigui nan. Un ehemplo tabata “Bo Aruba” unda cu nan a bin cu un rapport amplio y Parlamento a haci su trabao, y nan a bay hasta Ministerio Publico, cu a bisa cu nan no por haci nada pasobra no ta algo cu nan ta kere cu mester sigui riba dje.

“Ami ta hay’e un bon rapport pasobra e ta keda pone presion riba gobernantenan, riba nos tur trece cambionan. Cu e cambionan no ta bay manera lihe cu nos kier sigur cu no, pero nos ta haciendo nan si. Si compara 2020 cu 2024 por wak cu tin hopi cambio”, Presidente di Parlamento, mr. Edgard Vrolijk a señala.