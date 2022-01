President Santokhi opent CT-scan centrum in AZP

14/01/2022 15:57 – Arjen Stikvoort

PARAMARIBO – President Santokhi heeft vrijdag officieel de opening verricht van het CT-scan centrum in het Academich Ziekenhuis Paramaribo (AZP). In zijn speech grapte de president dat hij de gloednieuwe CT-scan heeft uitgetest. “En het werkt optimaal. Ik ben enorm trots. Want het vertrouwen en de zekerheid die het geeft is enorm belangrijk voor de samenleving, maar temeer voor de pati?nten”, zei Santokhi.

Met de opening van het CT-scan centrum kan de diagnostieke zorg van de afdeling radiologie 24 uur per dag geleverd worden. Dit is geen luxe maar een must zegt de algemeen directeur van het AZP Claudia Marica-Redan verheugd. “Het is een grote stap vooruit. We krijgen hiermee een betere diagnostiek. Het is een heugelijke dag voor het team radiologie, maar meer nog voor onze pati?nten. Die kunnen we een betere zorg leveren,” aldus Redan. Want zonder goede beeldvorming van de diagnose is het voor de artsen moeilijk opereren, merkt ze op.

Het centrum is geheel gefinancierd door de regering. De kosten bedragen euro 1,2 miljoen. De bedrijven Staatsolie, New Mont Suriname en Rubis hebben een aandeel gehad bij de renovatie.

De pati?nt op de Spoedeisende Hulp met een hersenbloeding kan nu een snelle CT-scan krijgen en daardoor een adequate behandeling, onderstreept minister van volksgezondheid Amar Ramadhin het belang van de CT-scan. Lange tijd moest het AZP deze zorg ontberen.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina