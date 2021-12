President Santokhi ontvangt ‘Wijken in Ontwikkeling’

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

De groep Wijken in Ontwikkeling heeft de problemen in verschillende buurten onder de aandacht gebracht van president Chandrikapersad Santokhi. Voorzitter Jurgen Adely zegt dat de leden van de groep de ogen en oren van de president zijn. Het is de bedoeling om van verschillende wijken in zowel stad als district de problemen op papier te zetten en als aandachtspunt door te geven aan de president.