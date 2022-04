President Santokhi belooft Guyana overzicht visvergunningen

21/04/2022 13:01

President Chandrikapersad Santokhi (r) met zijn Guyanese ambtgenoot Irfaan Ali (l) tijdens diens bezoek aan Suriname in november 2020.

President Chandrikapersad Santokhi zal naar verwachting zijn Guyanese collega een overzicht geven van het aantal visvergunningen dat door Suriname aan Guyanezen is verstrekt. Maar president Irfaan Ali wil zien of die cijfers van voor of na hun akkoord over 150 vergunningen zijn. Dat heeft Ali woensdag aan de Guyanese pers gezegd. Hij had eerder die dag een onderhoud met Santokhi en Bibis-minister Albert Ramdin.

“Tegen mij zeiden ze dat ze enkele statistieken zouden sturen om

te laten zien hoeveel vergunningen er aan Guyanezen zijn

afgegeven”, aldus de Guyanese leider. Hij voegde eraan toe dat

Ramdin “beweerde dat een hoog percentage van de door de Surinaamse

autoriteiten uitgegeven vergunningen aan Guyanezen zijn verstrekt,

dus daar wacht ik op”.

De Guyanese president was er niet zeker van of de toegezegde

statistieken van vergunningen zijn die zijn afgegeven voordat of

nadat hij en zijn Surinaamse ambtgenoot waren overeengekomen dat

Paramaribo 150 visvergunningen aan Guyanezen zou verstrekken. “Ik

zeg heel duidelijk dat we een uitstekende samenwerking hebben gehad

met de Surinamers met betrekking tot ons vissersvolk en we

verwachten dat dit zo zal blijven. We wijken niet van ons standpunt

af dat we een oplossing voor deze kwestie moeten hebben.”

De Guyanese regering komt onder toenemende druk te staan van

Guyanese vissers om de vergunningen te verstrekken. Ze hebben

onlangs geklaagd dat Surinaamse vergunninghouders de vergunningen

tegen zeer hoge kosten doorverhuren en dat andere vergunningen niet

zijn verleend. Ali zegt dat zijn land uitstekende relaties heeft

met Surinaamse bedrijven die in Guyana investeren en verwacht

daarom van het Surinaamse bedrijfsleven dat die uit solidariteit

met de Guyanese vissers haar stem laat horen in deze zaak.







