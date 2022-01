President Santokhi be?digt drie ambassadeurs

18/01/2022 20:12

Gilbert van Lierop (l), president Santokhi, Liselle Blankendal en Angeladebie Ramkisoen kort na de be?diging. Foto: CDS

PARAMARIBO – Angeladebie Ramkisoen, Liselle Blankendal en Gilbert van Lierop zijn dinsdag door president Chandrikapersad Santokhi be?digd tot buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van Suriname in respectievelijk Brazili?, Guyana en Belgi?. In het presidentieel paleis benadrukte het staatshoofd de strategische prioriteiten van de verschillende landen in hun relatie met Suriname.

Voor Brazili? ligt het accent op het aangaan van strategische allianties op het gebied van olie- en gasverwerking, elektriciteit, marktuitbreiding, capaciteitsversterking, de verwerkingsindustrie en de gezamenlijke aanpak van de grensoverschrijdende criminaliteit. De prioriteiten voor Guyana zijn vervat in het oprichtingsdocument van de Strategic Dialogue and Corporation-platform. Suriname en Guyana moeten als toekomstige oliestaten gezamenlijk optrekken om het maximale te halen uit deze hulpbron en markten aanboren om hun productieniveau te verhogen.

De prioriteit in het beleid met Belgi? is het binnenhalen van investeringen uit dat land en de Europese Unie (EU), alsook het begeleiden van het proces voor visumvrijstelling binnen de EU. In Belgi? is het hoofdkantoor van de EU die de derde grootste economie is van de wereld naast China en de Verenigde staten. Bij samenwerkingen moet worden benadrukt wat Suriname te bieden heeft als businesspartner en moet het land zich proactief profileren om serieus zaken te doen. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zegt dat deze drie diplomaten getraind en gekwalificeerd zijn om Suriname op een waardige en productieve wijze uit te dragen, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

