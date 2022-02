‘President kan grondconversie alvast regelen zonder parlement’

10/02/2022 15:01

-

Ivan Cairo

Mahinder Jogi.

PARAMARIBO –

VHP-fractielid Mahinder Jogi is van oordeel dat president Santokhi de mogelijkheid voor burgers om grondhuurpercelen om te zetten naar eigendom, zelf dient te regelen totdat het parlement de wetgeving daarover heeft behandeld en goedgekeurd. Het staatshoofd zou dit bij presidentieel besluit kunnen doen. Tussen de fracties van de VHP en Abop/PL is er momenteel verschil van inzicht over de grondconversiekwestie. Abop/PL heeft dinsdag geen quorum verleend waardoor de openbare parlementsvergadering om de ‘grondconversiewet’ verder te behandelen niet doorging.

Abop-fractieleider Obed Kanape zegt dat uit contacten met de

gemeenschap is gebleken dat er nog geen breed draagvlak is voor de

wijze waarop de grondconversie mogelijk gemaakt zal worden. “De

Abop-fractie heeft geen quorum verleend omdat gedurende de

behandeling van deze wet de op- en aanmerkingen hebben gehad vanuit

de maatschappij en van verschillende organisaties, instituten en

groeperingen. De aandachtspunten die zij naar voren hebben gebracht

achten wij belangrijk genoeg om nader te kijken nar deze wet en de

impact ervan, met name de wijzigingen die zijn voorgesteld door de

initiatuefnemers”, aldus de Abop-fractieleider.

Kanape zegt dat in de samenleving bezorgdheid is dat

grondenrechten van inheemsen en marrons in geding kunnen zijn bij

de realisatie van grondconversie. Dus zou eerst het

grondenrechtenvraagstuk opgelost moeten worden voordat

grondconversie mogelijk wordt gemaakt. Tegenover de Ware

Tijd stelt Jogi dat bij de totstandkoming van de coalitie,

tussen VHP, Abop, PL en NPS, partijen zijn overeengekomen om

grondconversie mogelijk te maken. Partijen hebben zich dus aan die

afspraak gecommiteerd en dus daarmee ingestemd met grondconversie.

Daarnaast is dit ook opgenomen in het Herstelplan van de regering

dat door De Nationale Assemblee is goedgekeurd.

Verkeerde perceptie

Het is volgens Jogi een verkeerde perceptie dat alleen of

overwegend Hindostanen en Javanen grote lappen grondhuurpercelen

hebben en rijk zullen worden nadat deze zijn omgezet in

eigendomsarealen. “Iedereen in dit land heeft grond. Javanen,

Hindostanen, creolen, boslandcreolen, Chinezen, Indonesiers,

Brazilianen, iedereen heeft grond en iedereen die deze bij

conversie wil omzetten mag dat. De wetgeving moet in orde zijn”,

zegt de politicus. Jogi is van mening dat wanneer “mensen” het

parlement zijn verantwoordelijkheden niet wil laten uitoefenen, de

regering de mogelijkheid moet hebben om toch haar beleid uit te

voeren.

Suriname heeft een executieve president en Santokhi zal van zijn

bevoegdheden gebruik moeten maken om het goedgekeurd Herstelplan

uit te voeren. Hij benadrukt dat de regering zich heeft

gecommitteerd om te voldoen aan de eisen van het Internationaal

Monetair Fonds dat het IMF ook zijn zegen heeft gegeven aan het

Herstelplan. Kanape merkt op dat de Vereniging van Inheemse

Dorpshoofden Suriname (Vids), heeft aangegeven dat grondconversie

verregaande impact kan hebben op grondenrechten. In de

wetswijziging is opgenomen dat gebieden waar inheemsen en tribalen

grondenrechten hebben, niet in aanmerking komen voor conversie.

Echter, de wet die de grondenrechten regelt, is nog niet

aangenomen, dus zijn de rechten van de belanghebbenden nog niet

verzekerd.

Ook de stam der Aucaners stelt zich op het standpunt dat eerst

de grondenrechtenwet goedgekeurd zou moeten worden, voordat

grondconversie mogelijk wordt gemaakt. Kanape merkt verder op dat

de presidentiele commissie die zich met het vraagstuk bezighoudt,

zegt te werken met informatie die de afgelopen jaren al is

verzameld. Dat gebeurde onder andere tijdens hoorsessies met

belangengroepen en de gemeenschappen in het binnenland. Ook is

geput uit concepten die vorige commissies hebben ontwikkeld. Dat er

nu weer hoorsessies met dezelfde gemeenschappen worden gehouden

ziet Abop als “vertraging van het erkennen van de rechten van

inheemsen en tribalen”.

Tussentijdse oplossing

Er zijn ook internationale vonnissen tegen de Staat en is, aldus

de fractieleider, al bekend wat de overheid op dat stuk moet doen.

De vonnissen waren de inspiratie om de grondenrechtenwet te maken,

stelt Kanape. Jogi pleit voor een tussentijdse oplossing om te

voorkomen dat de uitvoering van het Herstelplan en wat met het IMF

is overeengekomen vastloopt. “Wanneer de goedkeuring van het

parlement op zich laat wachten, adviseer ik de president om gebruik

te maken van zijn executieve bevoegdheden. Het werk van de regering

mag niet gestagneerd worden. De regering heeft afspraken.” Santokhi

zal door middel van een presidentieel besluit uitvoering moeten

proberen te geven aan wat over grondconversie in het Herstelplan

staat. Er zijn meerdere staatsbesluiten geslagen die grondconversie

regelen, aldus Jogi.

Na goedkeuring van de wetgeving komt het presidentieel besluit

dan te vervallen, volgens Jogi’s voorstel. Grondconversie is niet

nieuw. Dit is vanaf 1936 bij wet mogelijk, maar het werd in 1982

stopgezet door de toenmalige regering. Daarna zijn is er

regelgeving gekomen die grondconversie weer mogelijk maakte.

“Tijdens de regering-Bouterse zijn er duizenden hectare grond

omgezet van grondhuur in eigendom”, aldus Jogi. Hij wijst daarbij

op een staatsbesluit van 6 juli 2020 van president Bouterse waarin

grondconversie is geregeld. Daarin wordt gesteld dat het omzetten

van terreinen tot een grootte van 2.500 vierkante meter mag en wel

voor terreinen voor alle bestemmingen.







