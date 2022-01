President Bolsonaro volgende week in Suriname

12/01/2022 18:33

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Foto: Getty Images

PARAMARIBO – De Braziliaanse president Jair Bolsonaro zal op 20 en 21 januari op bezoek zijn in Suriname voor bilateraal overleg en buurlandenpolitiek. Het betreft een eerder geplande missie die vanwege de Covid-19-pandemie was verschoven. Dit maakte minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Bibis) woensdag bekend heeft tijdens een persconferentie.

Bolsonaro zal gesprekken voeren met president Santokhi. Ook de Guyanese president Mohamed Irfaan Ali reist af naar Suriname. De drie regeringsleiders zullen hun gedachten laten gaan over onder meer het project Arco Norte. Dit in het licht van de infrastructuur en energieleverantie tussen Suriname, Brazili? en Guyana. Na zijn bezoek aan Suriname vertrekt Bolsonaro naar Guyana.

Tijdens het bilateraal onderhoud tussen Suriname en Brazili? zal er gesproken worden over de politieke relatie, handel, investeringen in de agrarische sector en de samenwerking tussen Petrobras en Staatsolie. Op de agenda staan ook veiligheid, migratie en de regionale organisaties waarvan beide landen lid van zijn. Er is een gezamenlijke verklaring opgesteld die door beide regeringsleiders zal worden bezegeld. Momenteel zijn er 25 projecten gaande tussen Suriname en Brazili?, waarvan twee in uitvoering zijn met betrekking tot de agrarische sector en onderwijs.

Bolsonaro wordt op 20 januari in Suriname verwelkomd, waarna hij op het presidentieel paleis zijn opwachting maakt bij Santokhi. Vervolgens zal het Surinaamse staatshoofd zijn Guyanese ambtgenoot, die kort daarna arriveert, ontvangen. Santokhi biedt in de avond een diner aan Bolsonaro, die de volgende dag naar het westerbuurland vertrekt.

Eerdere bezoeken van Braziliaanse regeringsleiders waren in het kader van het voorzitterschap van de Caricom in 2005 (Luiz In?cio Lula da Silva) en in het kader van de overdracht van het Unasur-voorzitterschap in 2013 (Dilma Rousseff). Er zijn verschillende instituten betrokken bij de komst van de bevriende staatshoofden naar Suriname, hetgeen ook een enorme co?rdinatie vereist.

