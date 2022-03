President beedigt ambassadeurs Schalkwijk en Noordzee

08/03/2022 08:02

President Santokhi (m) geflankeerd door nieuwe ambassadeurs Stevanus Noordwijk (l) en Marten Schalkwijk.

PARAMARIBO –

President Chandrikapersad Santokhi heeft maandag op zijn kabinet Stevanus Noordzee en Marten Schalkwijk beedigd tot ambassadeurs. Noordzee zal Suriname vertegenwoordigen bij Israel en resideren in Paramaribo. Schalk wordt ambassadeur in de Verenigde Staten met als residentie Washington DC.

Volgens Santokhi blijft de VS een van de belangrijkste

handelspartners van ons land. Suriname biedt als opkomende

economie, de zogeheten ’emerging market’, nieuwe mogelijkheden voor

export en investeringen. De voornaamste taak van de ambassadeur in

Washington DC is het verder herstellen van de politieke relatie met

de VS.

Het staatshoofd gaf verder aan dat de samenwerking op bilateraal

niveau tussen Suriname en de VS traditioneel sterk is in de

bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad,

waaronder drugs-en mensenhandel en anti-money laundering. Daarnaast

is een intensieve samenwerkingsrelatie tussen de wederzijdse legers

en veiligheidsinstitutten ook van belang.

De relatie tussen Suriname en Israel zal op alle

samenwerkingsgebieden verder uitgediept worden. Dit vindt zijn

beslag binnen diverse sectoren, namelijk de capaciteitsversterking,

gezondheidszorg, agro-industrie, investeringen en

buisnisss-to-buisiness. President Santokhi geeft aan dat

ambassadeur Noordzee ervoor zal zorgen dat de bilaterale banden met

Israel verbreed zullen worden.

Het staatshoofd verwacht dat de niet residerende ambassadeur

intensief contact onderhoudt met relevante autoriteiten in het land

van acreditatie. “Van u wordt ook verwacht, dat u op de hoogte

blijft van de ontwikkeling in het Midden-Oosten, en tijdig daarvan

rapporteert”, aldus de president.

Beide ambassadeurs gaven in hun dankwoord aan zeer erkentelijk

te zijn met de keuze en het gestelde vertrouwen dat de regering in

hen gesteld heeft. “De handels- en exportmogelijkheden voor

Surinaamse exporteurs moeten verruimd worden”, zegt Schalkwijk.

Volgens hem is voor de economische diplomatie een zeer belangrijke

taak weggelegd, namelijk het faciliteren van de directe

buitenlandse investeringen.

Volgens ambassadeur Noordzee heeft Israel haar technologie op

verschillende gebieden ontwikkeld. “Suriname kan goed gebruik van

maken en de samenwerking via joint ventures en public private

partnership, dan wel strategische samenwerking versterken”, aldus

Noordzee.







