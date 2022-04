President, aub, niet zomaar van alles beloven!

15/04/2022 16:04

INGEZONDEN –

De Surinaamse regering is ook op het internationale vlak geloofwaardigheid aan het inboeten. De Palu is van mening dat bij monde van president Santokhi veel te snel “veel te mooie” beloften worden gedaan naar landen bijvoorbeeld in de Caricom waarmee vervolgens hele hoge verwachtingen worden gewekt. Nationaal zijn inmiddels vele beloften niet nagekomen. Het doen van loze beloften lijkt nu op een karaktertrek van de Surinaamse regering met de president voorop, niet alleen nationaal maar ook internationaal.

Deskundigheid niet alleen in de wijze waarop de beloften worden

gedaan, maar ook in de wijze waarop ze worden afgewerkt ontbreekt.

De Palu constateert bovendien dat de Surinaamse belangen veel te

weinig worden veiliggesteld in de beloften die worden gemaakt naar

het buitenland.

Nationaal beloften niet nagekomen

Ondertussen is de lijst van beloften die aan de Surinaamse

bevolking zijn gedaan en niet zijn nagekomen heel lang aan het

worden. Er zou reeds een “reddingsplan” klaarliggen, de

VHP-regering zou niet naar het IMF gaan en drie miljard US dollar

uit de Surinaamse diaspora lag al klaar voor ondersteuning.

Dagelijks verschijnen er beelden op social media van president

Santokhi en prominente VHP’ers waar er beloften worden gedaan van

percelen, geen devaluatie en hoe ondernemers en boeren zouden

worden ondersteund met kortingen op governmenttake.

Kort geleden beloofde Santokhi de uitvoering van tweehonderd

projecten die reeds klaar zouden liggen om te worden uitgevoerd.

Ondertussen heeft niemand een uitvoeringsplan van niet eens een

project gezien. Om maar te zwijgen van de inmiddels dode projecten

als New Surfin, de HPSG-waterstoffabriek, de diepzeehaven en de

aanschaf van areaal aan de rechteroever van de Nickerierivier ten

behoeve van Adron. Hier is laatstelijk bijgekomen de belofte aan de

rijstboeren in Nickerie van gelden uit het Nova-fonds, terwijl

oorspronkelijk in het ontwerp van het fonds de rijstsector niet was

opgenomen.

Internationale beloften

Op diverse momenten worden ook internationaal allerlei beloften

gedaan door de regering aan het buitenland die niet (kunnen) worden

nagekomen. Zo zouden 150 visvergunningen zijn beloofd aan Guyanese

vissers in een ontmoeting tussen president Santokhi en de Guyanese

president Ali. Als de Guyanese minister van Landbouw in de media

treedt over het niet nakomen van deze belofte, haast minister

Sewdien van LVV zich om in de media aan te geven dat het niet om

150 visvergunningen gaat maar om vijftig. Doet het aantal er

eigenlijk dan nog wel toe? Het is toch bekend dat onze visgronden

nu al overbevist zijn en dat de Guyanese vissers sowieso niet aan

de voorwaarden voldoen?

Inmiddels is meer dan 150.000 hectare landbouwgrond (!) beloofd

aan het Caricomland Barbados. Investeerders uit dit land mogen hier

dan vervolgens landbouwactiviteiten uitoefenen, een packing

house opzetten en vervolgens de hier geteelde producten

uitvoeren naar hun eigen land en eventueel andere landen.

De Palu had liever gezien dat Surinaamse boeren in de

gelegenheid zouden worden gesteld om aan die buitenlandse vraag te

voldoen. Bij een goede aanpak, onder meer een afnamegarantie van

Barbados, zou dat werkgelegenheid en dus inkomen voor de boeren

opleveren. Daarnaast zou de overheid worden gedwongen om bepaalde

voorzieningen te treffen, zoals financiering, wegen en waterwegen,

controle, certificering, havenfaciliteiten et cetera, wat ook

gunstig zou zijn voor andere ontwikkelingen.

Maar ook de wijze waarop Suriname momenteel op diverse vlakken

nodeloos deskundigheid uit Nederland betrekt zonder eerst zelf te

hebben nagedacht en uitgewerkt wat het beleid moet zijn. Momenteel

lopen er Nederlandse ‘deskundigen’ rond op de Centrale Bank, bij de

Belastingdienst, in de gezondheidssector, bij de rechterlijke macht

en het politiekorps.

Onlangs is een overeenkomst verder uitgewerkt met de Vereniging

van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deskundigen uit Nederland zullen

helpen bij het verder decentraliseren van het staatsbestuur. Is het

dat we niet weten wat er mis is bij deze instituten? Of speelt hier

een slaafse volgzaamheid bij een gebrek aan een eigen

ontwikkelingsvisie op Suriname?

Amateurisme

Met het amateurisme waarmee de relaties met het buitenland

worden ingevuld, zal Suriname veel schade lijden. De Palu roept

daarom de regering op om allerlei “spontane” acties achterwege te

laten en met veel meer deskundigheid de buitenlandse relaties in te

vullen. Om te beginnen moet het samenhangend Surinaamse

regeerbeleid worden geformuleerd en uitgewerkt. Volgens de Palu

moet hierin veel meer aandacht zijn voor het Surinaamse belang in

de relaties die wij vervolgens aangaan met buitenlandse

mogendheden.

Secretariaat Massacommunicatie en PR Palu







