President: ‘Arm omdat wil ontbreekt beter samen te werken’

President Chandrikapersad Santokhi zei tijdens zijn holi boodschap ervan overtuigd te zijn dat Suriname een goede toekomst tegemoet gaat.

Suriname is niet arm omdat het het land ontbreekt aan natuurlijke hulpbronnen of omdat de natuur wreed is. “In Suriname zijn we arm omdat het ons ontbreekt aan de wil om beter en slimmer met elkaar samen te werken, een coalitie van goede wil die bereid is, dwars door alle verschillen, te werken naar nationale eenheid en ontwikkeling.” Dat zei president Chandrikapersad Santokhi in zijn holi boodschap.

Volgens het staatshoofd zou er meer gebruik moeten worden

gemaakt van elkaars sterke kwaliteiten. “We hebben

gemeenschappelijke banden in de geschiedenis, maar ook een

gemeenschappelijke toekomst van diversiteit die een kracht

openbaart en die verder gaat dan het politieke en economische. Dat

is onze kracht, ongeacht ras, geloof en cultuur.”

Bundeling

Het holifeest moet daarom, aldus de president, worden

aangegrepen om alle verschillen die er bestaan tussen individuen en

groepen voor altijd achterwege te laten “en te zoeken naar

overeenkomsten die ons nader tot elkaar brengen om zo te groeien

naar een echte natie”.

Nation building heeft Suriname hard nodig, stipte hij

aan. “Laat dit festival de barrieres doorbreken die ons verdelen en

laten wij ons verenigen in de zoektocht naar gedeelde welvaart,

vrede, vooruitgang, harmonie, saamhorigheid en vreugde.”

Het staatshoofd vindt dat er met veel meer vertrouwen naar de

toekomst moet worden gekeken. “De regering heeft een pad van

herstel, stabilisatie en groei uitgezet. Ik ben er als president

van Suriname van overtuigd dat we een goede toekomst tegemoet

gaan.”

Verbroedering

Holi is volgens Santokhi niet alleen symbool voor eenheid en

gelijkheid maar ook voor de overwinning. “Het is een triomf van het

goede op het kwade, van voorspoed op tegenspoed, van vreugde op

verdriet, van vooruitgang op achteruitgang, van welvaart op armoede

en van ontwikkeling op vernieting. Holi verbroedert. Daarom roep ik

u op: ‘laat u inspireren en motiveren om die eenheid op te zoeken

om maximale bescherming te bieden aan u, uw familie en anderen met

wie u in contact treedt’.”

Holi Phagwa noemde de president “het lente- en overwinningsfeest

met een universeel, democratisch en spiritueel karakter dat

wereldwijd wordt gevierd”. “Holi wordt ook wel gezien als het feest

van verbroedering en wordt door bijna iedere Surinamer gevierd. Het

brengt de kleuren van het leven en de liefde met zich mee. Het

kleurenfestival is een weerspiegeling van onze multiculturele en

heterogene Surinaamse samenleving”, aldus Santokhi.







