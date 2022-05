President Ali: ‘Ik geloof in de volledige persvrijheid’

04/05/2022 22:22

-

Van onze redactie

President Irfaan Ali dinsdag tijdens de opening van de Nationale Media Conferentie en Symposium in Georgetown.



PARAMARIBO –

Guyana’s president, Irfaan Ali, zei dinsdag tijdens zijn keynote-toespraak bij de opening van de Nationale Media Conferentie en Symposium ter gelegenheid van de herdenking van de Internationale Dag voor de Persvrijheid te geloven in “volledige persvrijheid”. Ook maakte hij duidelijk dat hij openstaat voor opbouwende kritiek en zeer toegankelijk is voor de media. “…Ik zou deze boodschap willen benadrukken dat deze regering die ik leid, en deze president die hier zit, de meest toegankelijke regering is; ongekend in de media op elk moment in de geschiedenis en dat zal zo blijven.”

Persvrijheid, zo legde hij uit, is niet zonder

verantwoordelijkheid en moet worden uitgeoefend binnen de grenzen

van regels, wetten en de grondwet die in democratische

samenlevingen bestaat. “Wat in sommige andere samenlevingen die

niet democratisch zijn wetten en constructies van constitutioneel

kader vormen, heeft beperkingen die niet noodzakelijkerwijs deel

uitmaken van het collectieve doel van vrijheid.” De president sprak

de hoop uit dat de deelnemers aan het tweedaagse symposium “enige

tijd zullen besteden aan het fundamenteel begrijpen van deze

concepten en hoe ze veranderen”.

Hij wees op het belang van het naleven van de basisprincipes van

de journalistiek, waaronder eerlijkheid, verantwoordelijkheid,

objectiviteit, evenwicht, kennis en begrip, waarachtigheid,

nauwkeurigheid, respect voor de rechtsstaat en onpartijdigheid. De

president onderstreepte ook de noodzaak voor het wegmaken van

vooroordelen bij het opstellen en doorgeven van berichten. Hij

gebruikte de pandemie als een voorbeeld van hoe de informatiestroom

ernstige problemen kan veroorzaken bij een fundamentele kwestie als

de volksgezondheid. “Wat is informatie versus sensatiezucht? Wat is

nieuws versus marketing?… Wat is snelheid versus

verantwoordelijkheid?” merkte president Ali op.

Het staatshoofd zei verder dat een ander belangrijk aspect dat

in de gesprekken aan de orde moet komen, goed bestuur is; dit is

volgens hem niet alleen van toepassing op de uitvoerende macht van

een land. Goed bestuur, merkte hij op, kan alleen plaatsvinden

wanneer instellingen en systemen in het land, of het nu op

lokaal-of regionaal niveau is, of op het niveau van de particuliere

sector, instellingen en organisaties, allemaal overeenkomen zich te

gedragen binnen een kader dat goed bestuur bevordert- waaronder

aansprakelijkheid en eerlijkheid vallen.

Hij erkende ook de verantwoordelijkheid van de regering bij het

beschermen van de media en het belang van partnerschappen, vooral

omdat de staat de media nodig heeft om informatie te verspreiden.

“De regering in een democratie moet in staat zijn om degenen te

beschermen die opereren met de objectiviteit, onpartijdigheid, en

de verantwoordelijkheid en het fatsoen waarmee ze hun vak

uitoefenen. De regering moet ervoor zorgen dat zij (mediawerkers)

worden beschermd en ervoor zorgen dat ze hun beroep kunnen

uitoefenen, dat ze gerespecteerd worden, ook als de meningen

verschillen.”

President Ali zei ook dat het “absoluut noodzakelijk” iss om

informatie te delen, wat op zijn beurt weer gekoppeld is aan

onderwijs en het opleiden van journalisten over het

ontwikkelingspad van het land. De president zei verder dat hij ook

verheugd was om “jonge gezichten” op het evenement te zien,

aangezien het deze jongere generatie is die de taak zal krijgen om

door een snel veranderende omgeving te manoeuvreren en beloofde hen

dat de regering ervoor zou zorgen dat ze hun vak met

onpartijdigheid kunnen uitoefenen.

“… Mijn hoop is dat we een beweging beginnen waarin elke

burger de ware aard van vrijheid begrijpt, het belang van vrijheid

binnen de constructie van een democratische samenleving.” Talrijke

mediavertegenwoordigers, leden van de diplomatieke gemeenschap en

regeringsfunctionarissen waren aanwezig bij de opening van het

tweedaagse evenement dat werd georganiseerd door het Department of

Public Affairs onder het thema ‘Journalism under Surveillance-

Partnerships in Communication for Development -C4D’.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina