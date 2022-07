Presencia di slak gigante a pone un ‘county’ di Florida den cuarentena

The content originally appeared on: Diario

Na Aruba a yega di constata problema cu slak portador di ‘lungworm’

*Parasito por causa meningitis

ORANJESTAD (AAN): Un condado di Florida ta den cuarentena pa motibo di e descubrimento di un poblacion di e asina yama ‘giant African snails’ invasor cu ta crece rapidamente.

E Departamento di Agricultura y Servicio na e Consumidor di Florida (FDACS)

a confirma e presencia di e slak (snails) terestre gigante africano den e area di New Port Richey na e condado di Pasco dia 23 di juni.

E slak aki ta un risico pa salud di hende pasobra nan ta portador di un parasito conoci como bichi pulmonar di e djaca – ‘lungworm’ -, cu por causa meningitis.

Nan por produci te hasta 2.500 webo pa aña, pesey e poblacion ta dificil pa controla.

Den e caso di e condado di Pasco, probablemente e presencia a origina cu e comercio ilegal di mascota. E slak gigante ta ilegal como mascota na Merca. Pero algun propietario di mascotanan exotico ta continua cu e posesion di e plaganan invasor aki.

Si e propietarionan ta bandona nan den naturaleza of ta perde nan accidentalmente, nan por establece nan mes hopi lihe, alimentando nan mes for di mas di 500 especie di matanan diferente y incluso consumiendo e verf di e casnan como fuente di calcio.

E slak aki ta nativo di e parti oost di Africa y por alcansa un largura di hasta 20 centimeter.

E cuarentena na Pasco a drenta na vigor dia 25 di juni y ta impedi e residentenan traslada e slak of articulonan relaciona, manera matanan y tera, paden of pafo di e area di cuarentena designa.

FDACS tin den plan dedica tres aña pa asina eradica e poblacion den e condado di Pasco, utilizando e tratamento pa plaganan ‘metaldehído’ pa trata e tera.

PRESENCIA DI SLAK NA ARUBA

Ta bon pa menciona cu recientemente, Santa Rosa, den cuadro di Dia Internacional di Salud di Mata, a emiti un publicacion unda nan ta referi na e bestianan aki conoci como slak.

Nan a señala lo siguiente: “Na 2015 DLVV a haya confirmacion di e National Malacology Laboratory di presencia di e Cuban Garden Snail un otro posibel portador di e ‘lungworm’. Ariba dje nan por transmiti malesa pa e 18 sortonan di slak local cu tin.

E mesun aña DLVV a constata Leidyula floridana, un otro slak cu e potencial di bira un peste. Asina mes DLVV ta mira ariba facebook y tin ariba su foyeto foto di un otro slak sin cas cu ainda no a logra haya suficiente muestra pa manda afo pa confirma ta cua sorto e ta.

Mas aleu por participa cu na 2019 DLVV a ricibi identificacion di e Acerola Weevil, por medio di Florida Department of Agriculture and Costumer Services, Division of Plant Industry. E impacto di esaki ta cu hendenan ta haya menos Shimarucu pa come mas cu e Lebelebe, cu ta di Aruba, a haya un competidor.

Pa cierto especienan fructivoro e Shimarucu ta e prome alivio di secura pasobra den dos siman di awacero e por pari. Na 2020 DLVV a haya notificacion di Curaçao di e posibel importacion di Guyaba contamina cu slak. Un asociacion inusual.

(…) Por medio di e preclearance Aruba ta haci substancial tambe pa evita cu pestenan ta

pasa pa Merca cu Aruba door cu e Custom Service di Merca ta inspecciona ariba esaki y ta ehecuta e campaña di Don’t Pack a Pest. Un programa di Merca pa conscientisa su inhabitantenan pa evita hiba material organico cu por ta pesta pa Merca”.

Si bo tin un mascota manera esaki, of bo a yega di mira algo similar na Aruba, mihor tuma contacto cu Santa Rosa.