Premier Wever-Croes ta felicita mr. Jurima A.R. Bryson como e prome Ombudsman pa Aruba

Den nomber di Gobierno di Aruba

*Den luna di october tur procedura lo finalisa

ORANJESTAD (AAN): Durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba dialuna mainta, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a felicita e prome Ombudsman / Defensor di Pueblo pa Aruba cu recientemente a keda nombra, señora mr. Jurima A.R. Bryson. Aruba tin su Ombudsman y esaki ta un bon noticia y ta un orguyo pa pueblo di Aruba.

Ombudsman ta un iniciativa di Parlamentario pa Partido MEP Zulay van Poppel

Prome Minister a elabora riba e trayecto cu a tuma luga pa scoge un Ombudsman/ Defensor di Pueblo pa Aruba. Un iniciativa cu a cuminsa cu e vision di ex Parlamentario pa Partido MEP Zulay van Poppel desde aña 2004/2005. Hunto cu ex Parlamentarionan Kenneth Jong y Seferino ‘Sa’ Bislik, a presenta e prome concepto di ley na Parlamento pero esaki no a keda completa despues cu nan a sali di Parlamento.

Y pa 8 aña no a mishi mas cu e dossier di Ombudsman. Sinembargo, despues di su entrada den Parlamento na 2009, Prome Minister, e tempo ey Parlamentario den oposicion, a tuma e dossier y na 2010 Fraccion di MEP a entrega un concepto di ley nobo basa riba esun di ex coleganan y miembronan di Parlamento pa Partido MEP.

Partido AVP no a mira necesidad pa un Ombudsman

Fraccion di MEP a lucha pa e ley pa Aruba tin su mesun Defensor di Pueblo sinembargo no por a keda cla of logra pa motibo di e varios biahanan cu tabata tin mester di sosten di e gobierno na mando e tempo ey no tabata mira e importancia of necesidad pa un Ombudsman. Sinembargo, despues cu gobierno a cambia y Partido MEP a drenta gobernacion, Gabinete Wever-Croes a pone como prioridad pa Aruba tambe haya su Ombudsman, su Defensor di Pueblo.

Parlamentario Edgard Vrolijk a trek e proyecto

Prome Minister ta gradici specialmente Parlamentario Edgard Vrolijk hunto cu henter Fraccion di MEP cu a kere desde principio den e necesidad y importancia pa Aruba tin su Defensor di Pueblo y a cuminsa traha riba e proyecto aki.

Nan a presenta e proyecto di ley cu a keda aproba den Parlamento. E deseo tabata pa ancra esaki den nos constitucion. Pero pa haci un cambio den constitucion, mester di dos tercera parti di Parlamento y oposicion no a duna su aprobacion na esaki. “Mi ta kere cu den futuro ora cu tin un oposicion mas madura talves por purba ancra esaki un biaha mas den nos constitucion”.

Comision independiente

Esaki, sinembargo, Prome Minister a enfatisa, no a kita Fraccion di MEP pa sigui traha riba e proyecto aki y asina nan a entrega un di dos ley pa asina introduci un Ombudsman na Aruba. Den e ley aki ta stipula cu e ‘werving en selectie’ pa e Ombudsman, esnan cu lo bay ta encarga pa entrevista e candidatonan y yega na un proposicion, lo ta den man di Corte di Husticia, Contraloria General y di Raad van Advies.

“Esaki ta un comision totalmente independiente cu a entrega tres nomber na Parlamento sin secuencia ni preferencia y Parlamento den su mayoria a dicidi ken ta nos prome Ombudsman, nos Defensor di Pueblo, señora Jurima Bryson”.

Oficina nobo di Ombudsman

Prome Minister a indica cu probablemente den luna di october tur procedura lo finalisa, e huramentacion lo tuma luga y oficialmente, Aruba lo tin su prome Ombudsman. Mientrastanto, preparacionnan y organisacion pa e oficia di Ombudsman ta tumando luga y e gastonan ta cay bou di presupuesto di Ministerio di Asuntonan General.

Kwartiermaker, señora Sahaira Kelly

Prome Minister ta gradici e kwartiermaker, señora Sahaira Kelly cu a yuda setup e organisacion pa Ombudsman di Aruba y ta haciendo un trabou tremendamente grandi pa esaki.

“Den nomber di Gobierno di Aruba, mi ta felicita señora Jurima Bryson y ta dese’e hopi exito. Aruba ta conta riba bo como Defensor di Pueblo cu tanto nos a lucha p’e”, Prome Minister a expresa.