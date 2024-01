Premier Evelyn Wever Croes a elogia Minister Dangui Oduber a su vision y determinacion

The content originally appeared on: Diario

Cu e joya di proyecto Cas Ariba:

ORANJESTAD (AAN)—Minister Presidente, Evelyn Wever Croes, a dirigi palabra durante e evento unda a anuncia e continuacion di e Proyecto Kas Ariba.

E dignatario a cuminza expresando cu despues di e pandemia, Aruba a bay den un recuperacion hopi impresionante, pero esaki no a bin di su mes.

“Mi ta convenci te dia di awe, cu e recuperacion di Aruba a bin di e forza di e Arubiano. E amor y stimacion cu cada di un di nos tin pa nos pida baranca Aruba. Claro, den esey nos a wordo hopi bon guia tambe door di e profesionalnan di ATA; profesional, dedica cu sa kico nan ta papiando di dje, y esey a yuda nos hopi. Pero e motibo pa cual nos ta para awe aworaki, y nos ta para keto y gradici’e ta colega Minister Dangui Oduber. Esnan cu conoc’e sa cu e ta un persona hopi apasiona den locual ta su areanan di interes. Esnan cu conoc’e un tiki miho sa cu e no sa kico ta NO. Bo no por bise no, e ta busca un otro manera pa hay’e y si e no logra ta busca un otro manera y esey nos ta yama determinacion” e dignatario a señala y a expresa e siguiente palabranan na su colega Minister di Salud y Turismo: “Colega Dangui, bo vision y determinacion, e guia cu bo ta duna tambe na e ekipo di nos turismo y bo departamentonan, ta locual tambe tin nos akinan, caminda cu nos ta. Y no tin nada mas bunita cu celebra e ocasion aki den curazon di Santa Cruz”.

Minister Presidente a subraya cu e ta hopi orguyoso di por a inaugura un proyecto asina Importate y un felicidad enorme. “Si tin algo cu e pandemia a siña nos ta cu nos no por haci tur cos manera nos tabata haciendo prome cu e pandemia. Turismo ta bay bon, pero nos sa cu nos no por keda atrae e turista cu ta solamente interesa den nos beachnan. Turistanan awendia no ta interesa den esey so, bo tin cu ofrece nan algo mas. Y esey ta locual e proyecto aki ta bay ofrece”, e dignatario a remarca.

El a agrega cu e turistanan un bez aki ta bay mira un joya di proyecto unda cu nan por topa cu e poblacion local, y den e curazon di Santa Cruz. “Mi ta kere, mas nos no por pidi!” Minister Presidente a señala. El a felicita un y tur cu a traha riba e proyecto aki y a desea nan hopi exito pa finaliza e proyecto Kas Ariba hopi lihe.