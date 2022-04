Premier Britse Maagdeneilanden in VS vast voor drugshandel

29/04/2022 18:01

Andrew Fahie wordt door de DEA beschuldigd van samenzwering om drugs naar de de VS te importeren en witwassen van geld.

Andrew Fahie, de premier van de Britse Maagdeneilanden, is donderdag aangehouden tijdens een geheime operatie in Miami, op verdenking van samenzwering om cocaine naar de Verenigde Staten te importeren en witwassen van geld. Zo meldt het Britse blad The Guardian. De gouverneur van de Britse Maagdeneilanden, John Rankin, bevestigt in een verklaring de aanhouding van Fahie. “Ik besef dat dit schokkend nieuws zal zijn voor mensen in het gebied. En ik roep dit moment op tot kalmte.”

Ook Oleanvine Maynard, directeur van de plaatselijke

havenautoriteit, en haar zoon Kadeem Maynard werden aangehouden. In

de in Florida ingediende rechtbankstukken wordt gesteld dat Fahie,

die ook wel “hoofdcoach” werd genoemd, tussen 16 oktober vorig jaar

en 28 april 2022 betrokken was bij een samenzwering om ten minste

vijf kilogram cocaine te importeren en geld wit te wassen.

DEA-agenten beweren in de documenten dat Oleanvine en Kadeem

Maynard met undercoveragenten – die zich voordeden als leden van

het Sinaloa-kartel in Mexico – waren overeengekomen om een

ontmoeting te organiseren tussen Libanese Hezbollah-agenten en

Fahie, voor het vaststellen van een locatie voor de opslag van

duizenden kilo’s drugs afkomstig uit Colombia. Het plan van de

agenten was om de drugs, gebundeld in verfemmers, een of twee dagen

op Britse Maagdeneilanden op te slaan voordat die naar Miami of New

York verzonden zouden worden.

Fahie en Oleanvine Maynard werden gearresteerd op een luchthaven

in Miami nadat ze door undercoveragenten waren uitenodigd om een

zending van 700.000 US dollars in contanten te zien die zij zouden

ontvangen voor hun aandeel in het vermeende complot, aldus de

rechtbankstukken.

Liz Truss, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, zegt

‘geschokt’ te zijn door de arrestatie. “Vanmiddag is de premier van

de Britse Maagdeneilanden, Andrew Fahie, in de Verenigde Staten

gearresteerd op beschuldiging van drugshandel en witwassen. Ik ben

geschokt door deze ernstige beschuldigingen”, aldus Truss. Ze zegt

gesprekken te hebben gevoerd met gouverneur Rankin en het belang

had benadrukt van het recente onderzoek naar corruptie op de

Caribische archipel.

Vorig jaar heeft het Verenigde Koninkrijk een

onderzoekscommissie ingesteld naar wanbestuur in het Britse

overzeese gebiedsdeel en die vernam beschuldigingen over

systemische corruptie, vriendjespolitiek, jury-intimidatie en

misbruik van openbare middelen. In zijn verklaring zegt gouverneur

Rankin dat de arrestatie van Fahie het resultaat is van een

Amerikaanse operatie onder leiding van de Drugs Enforcement Agency

(DEA) en los staat van het rapport van de onderzoekscommissie.

In een gesprek met de onderzoekscommissie vorig jaar ontkende

Fahie dat er sprake was van corruptie op de Britse Maagdeneilanden.

Hij zei toen: “De sleutel tot elk land is zijn reputatie, maar tot

nu toe, en godzijdank daarvoor, is er in het onderzoeksrapport geen

bewijs dat aantoont dat de Britse Maagdeneilanden corrupt zijn.”

Aldus The Guardian.







