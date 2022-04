Posten Medische Zending nog open in ondergelopen Brokopondo

26/04/2022 18:02

-

Arjen Stikvoort





PARAMARIBO –

Door de massale overstromingen in het district Brokopodo hebben zich nog geen medische calamiteiten voorgedaan. De poliklinikeken van de MZ zijn nog steeds open en actief voor hun patienten. “Wel kunnen de ondergelopen toegangswegen naar de poli’s een belemmering zijn,” waarschuwt onderdirecteur Medische Zaken bij de Medische Zending Maureen Wijngaarden- van Dijk.

De uitbraken van diarree en andere door wateroverlast

veroorzaakte huidaandoeningen en ziektes worden middels een

nauwkeurig surveillancesysteem goed in de gaten gehouden en

wekelijks gerapporteerd aan het MZ centrum in Paramaribo. “Er

zijn nog geen meldingen die verschillen met die van vorig jaar rond

deze tijd.

De onderdirecteur geeft aan dat er een klein voordeel schuilt in

stromend water. “Dit is veel minder erg dan dat het water komt en

blijft staan. Ziektekiemen kunnen dan eerder de kop opsteken.” Ook

schoon drinkwater en voldoende zeep om het lichaam te reinigen

werken bij om eventuele ziektenuitbraken te helpen voorkomen,

benadrukt Wijngaarden- van Dijk.

Hoewel hij naar zeggen geen directe familie in het door water

zwaar getroffen gebied heeft, treft het politicus Edgar Sampie heel

erg. “Het is diep triest als je ziet hoe mensen al hun waar

kwijtraken door het hoge water. Het treft ons allemaal.” Het DNA

lid reageert aangeslagen op de watersnoodramp die zich momenteel

voltrekt in district Brokopondo.

Het parlementslid bracht herhaaldelijk een orientatiebezoek aan

onder meer het getroffen Klaaskreek, Nieuw Lombe en Brokopondo

Centrum. “Kostgrondjes, bedrijfjes die onder water staan. We kunnen

dit niet als een korreltje zout nemen.”

Sampie wil daarom snel een themasessie houden in het parlement

waarin het onderwerp Brokopondo de volledige aandacht krijgt. “Er

staan hier mensenlevens op het spel. Er moeten prioriteiten gesteld

worden. Geld voor dure reisjes, kan beter besteed worden om de

getroffenen te helpen,” aldus Sampie. Verder pleit hij om snel

voeding richting het getroffen gebied te brengen. “Want zonder eten

kun je niet leven. En we zijn per slot van rekening allemaal

mens.”

Het Surinaams Rode Kruis bekijkt ook hoe het de mensen kan

helpen. Naast het Nationaal Coordinatiecentrum voor

Rampenbeheersing ( NCCR) dat hulp het gebied instuurt, komt

Staatsolie Power Company Suriname (SPCS) in met hulgoederen en

worden boten ingezet om de mensen te evacueren en goederen te

transporteren. Militairen vanuit de VS zijn in het gebied om

eveneens hun krachten te geven.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina