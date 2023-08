Posicion fuerte den ultimo reunion di Staten pa loke ta Logopedie a cuminza duna resultado

The content originally appeared on: Diario

Misha Raymond di fraccion di RAIZ:

ORANJESTAD (AAN) – Parlamentario señora Misha Raymond, di fraccion di Raiz, den entrevista cu DIARIO a bisa cu, enberdad, den e ultimo reunion di Parlamento dia 5 di Juli cu a pasa, el a tuma un posicion hopi fuerte pa loke ta Logopedie y el a logra pa e proceso cana mas lihe.

Esaki ta a base di un mocion cu el a presenta na aña 2021, dia 9 di November, cu el a pidi pa regla Logopedie den e pakete basico di AZV. Esaki lo por a wordo haci via un LBHAM, pasobra e no ta un landsverordening cu mester bay Staten. Binti luna despues ainda el a keda wardando pa wak con e LBHAM ta.

“Mi a manda cartanan na e minister puntrando con leu e proceso ta, riba un di nan mi a haya contesta, pero locual por wak ta cu no tabata tin urgencia pa e ley aki”, Misha Raymond a comenta.

El a agrega cu enberdad e ley a keda cla dia 20 di Juli y dia 21 el a yega Parlamento. “Den e ley ta poni cu tin un eindbijdrage di 10%, mescos cu a wordo regla den AZV plus y el a bin Parlamento dia 21 di Juli pa dos siman, y e mester tabata inzahe pa Parlamentarionan duna nan comentario, locual tambe a sosode. Diabierna ultimo, 4 di Augustus, tabata e ultimo dia pa entrega comentario”, el a señala.

Misha tin contacto cu e grupo di Logopedista, cu a bise cu nan a tuma nota di e ley y nan ta den combersacionnan cu AZV, pues a base di nan impresion tambe, e ta lague entre nan cu AZV pa regla e “uitvoerbaarheid”, el a indica.

“E siman aki e ley ta bay Gobernador pa firma, y despues ta bay atrobe DWJZ pa e wordo ‘afgekunde’, y e dia despues, e ta bay na vigor”, Misha Raymond a señala.

El a agrega cu e por a compronde cu e Logopedistanan y AZV a regla un tarifa temporal cu hendenan por haci uso di dje tanten cu nan ta buscando e “uitvoerbaarheid” con esaki lo wordo ehecuta.

Misha Raymond a agrega cu e no ta kere cu esaki lo a haya e rapidez of urgencia, si e no a tuma e posicion cu el a tuma den e ultimo reunion di Staten. “Mi sa cu e sentimentonan ta dividi pa esaki, pero for di principio mi a bisa cu mi ta bin pa defende e derechonan di mucha, y mi a kere cu nos mester a bin cu un tiki mas di urgencia y esey mi a haci”, Parlamentario Raymond a remarca.