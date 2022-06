Porta na Aruba parce ta hancho habri pa ricibi Covid-19 y dun’e ‘bon bini’

The content originally appeared on: Diario

Segun algun reaccion:

ORANJESTAD (AAN) – E situacion di Covid-19 a bolbe trece preocupacion cerca varios ciudadano, cu ta ripara cu na mundo henter ta wordo papia di e di cinco ola actualmente, y datonan di DVG ta mustra cu Aruba atrobe ta registrando cifranan hopi halto, incluyendo 3 persona fayecido den e ultimo siman.

E diferencia cu e prome te di cuater ola ta cu aworaki hopi hende no ta cuida nan mes. Gobierno no ta pone medida mas, y menos cu e cantidad di turistanan cu ta biniendo Aruba y cu e economia mester sigui draai.

Tin indicacion cu e sala di vacunacion (na unda antes Laboratorio di HOH tabata), ta basta bashi. Leu, leu por mira hende bin vacuna. Mas tanto hendenan ta busca e vacuna anti-influenza, pero hopi hoben cu a haya e dos prome anguanan no a busca e booster ainda, y no tur mucha cu nunca a vacuna pa Covid-19 tin e prome dos dosis tampoco.

E di dos booster ta parce cu no a conkista ainda tur hende 60 plus. Pero aworaki famianan ta bin hunto den fiestanan y kizas un par di hende ta sikiera, bisti tapaboca. Den supermercadonan ya no tin control di temperatura na e clientenan, solamente ta pone hand sanitizer, pero tampoco ta obligatorio pa use. Den caha ora di paga e clientenan no ta duna chens na esun nan dilanti pa caba di paga, ni pa e hoben cu ta yuda hinca tur e productonan den un caha of saco. Den transporte publico tampoco ta wordo exigi mas e tapaboca. Na pia di trabao tampoco ta exigi mas ni un di e reglanan, ni entre coleganan ni pa atende publico. Na scolnan ni maestro ni alumno ta uza tapaboca, ni ta warda distancia. Un ke otro mucha ta sigui instruccion di nan mayor di uza mondkapje y ta cana cu hand sanitizer den tas, y ta purba warda distancia den pause.

Y esnan cu ainda ta sigui e medidanan anterior, esta uza tapaboca, cana cu un hand sanitizer ora no tin con pa laba man, y cu unda tin un laba man ta laba nan man corectamente cu habon, y ademas kier warda distancia, ta sinti nan mes hopi desapunta. Mientras tanto e ola 5 na Aruba tin un grupo di mas di 900 caso nobo, e afdeling na Hospital tin como diez pashent di Covid of debi na Covid-19 interna, incluso un den ICU y ya tin cifra di 3 persona cu a fayece di e virus aki.

No por laga e situacion empeora. Ban pone man na curazon y pensa riba nos famia, amistadnan di cerca, coleganan di trabao, esnan di edad avanza y e muchanan chikito cu ainda no por wordo vacuna. Laga e adolescentenan cu tin e prome dos vacunanan busca nan booster. Y esnan cu ta den edad di pone nan prome vacunanan (6-12) por fabor mayornan, hiba nan DVG pa vacuna. E cinco ola di aworaki ta causando panico pafo di Aruba, y tin hende na Aruba cu tambe ta spanta! Hopi ta sinti cu di un of otro manera e porta na Aruba ta hancho habri pa ricibi e Covid y yame bon bini!