Porknokker overlijdt in Iamgold goudmijn

22/03/2022 13:42

Samuel Wens





BROKOPONDO –

De porknokker A.A (36) is zondag in een mijn van Rosebel Gold Mines in Nieuw-Koffiekamp overleden. Hij bezweek aan de verwondingen opgelopen nadat hij een grote steen tegen zijn hoofd aankreeg. Rosebel Gold Mines meldt in een persbericht dat dit tragisch incident heeft plaatsgevonden, nadat ongeveer 200 ‘oekemmangs’ de mijn waren binnendrongen, kort nadat er een blasting was uitgevoerd door het bedrijf.

De operatie werd op dat moment meteen opgeschort, met

inachtneming van de veiligheidsprotocollen. De aanwezige task force

heeft vervolgens om versterking gevraagd. Bij aankomst van de

versterking begonnen de ‘oekemmangs’ de hoge rotswand van de mijn

op te klimmen, waarbij een rotsblok losraakte en ongelukkigerwijs

op het slachtoffer terecht is gekomen.

Kapitein Herman Schalwijk en basya Andre Pryor van Nieuw-

Koffiekamp bevestigen in afzonderlijke gesprekken het tragisch

ongeval. Volgens Schalwijk was de man geen bewoner van het district

Brokopondo, maar een gelukszoeker. Het lijk is door de politie

afgevoerd naar Paramaribo. Hij laat een vrouw en twee kinderen

achter.

Rosebel Gold Mines tracht met de overheid, de traditionele

autoriteiten, de dorpsgemeenschappen en alle andere betrokkenen een

duurzame oplossing te vinden voor de problematiek van personen die

de mijnen indringen en zodoende een ernstig veiligheidsrisico

vormen.







