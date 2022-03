Pomba en Tijndal heersen tijdens Bigi Broki Waka

20/03/2022 13:13

-

Ricky Wirjosentono

Irene Tijndal en Janniek Pomba kwamen zondag voor het tweede jaar op rij als winnaar uit de bus tijdens de Bigi Broki Waka.

Foto: Ricky Wirjosentono



PARAMARIBO –

Janiek Pomba en Irene Tijndal hebben zondag de speciale editie van de Bigi Broki Waka gewonnen. Beiden prolongeerden hun titel op de 10 kilometer. Pomba finishte in 35:02, terwijl Tijndal na 52:18 als eerste vrouw over de finish ging.

“Het was een mooie race vandaag. Ik heb genoten ervan en mijn

tijd van twee jaar geleden verbeterd. Dat is positief”, zei Pomba

na de finish. In 2020 had hij 36:01 geklokt. Voor hem werd het een

race tegen zichzelf, want na twee kilometer waren de andere lopers

uit zijn gezichtsveld. Voor de Pondobasi-atleet is het zijn tweede

opeenvolgende overwinning tijdens de Bigi Broki Waka.

De Amerikaan Zachary Thomas, die woont en werkt in Suriname,

eindigde als runner-up in 35:58. Shaquille Pikientio completeerde

de top drie bij de mannen en klokte 37:52. “He was very quick. I

know he is training hard for the marathon in Rotterdam. So I had

little chance today to catch him”, zei Thomas over Pomba.

Pikientio ervoer hetzelfde. Op het parcours kon hij Pomba niet

bijbenen. “Dus ik besloot mijn eigen race te lopen. Het doel was om

te eindigen en niet als laatste over de streep te gaan. Een top

drie is meegenomen, want ik ben niet in topconditie”, meent

Pikientio.

Vrouwen

Winnaar Tijndal dankte God voor de winst op de 10K. “Ik heb de

race gelopen met veel blessures, maar ik ben een militair en geef

nooit op. Ik dank de Almachtige voor de kracht en gezondheid. Hij

heeft mij geholpen met alles”, loofde de 52-jarige Tijndal de

Heer.

Bij de vrouwen finishte Tanya Frijmersum als runner-up in 58:04,

Sioe May Khouw werd derde in 59:09. Het viel de zestigjarige

Frijmersum op dat de jonge generatie amper present was op de 10K.

“Het kan zijn dat mensen slecht voorbereid waren, want uiteindelijk

was het niet ruim van tevoren bekendgemaakt. De deelnamekosten zijn

omhoog gegaan en dat kan voor jonge mensen een struikelblok zijn.

Maar misschien was er ook gewoon weinig animo voor de 10K”, zei

Frijmersum.

De top drie van de 10K kreeg respectievelijk SRD 2.000, SRD

1.500 en SRD 1.000. Op de 5K was er SRD 1.000, SRD 750 en SRD 500

gereserveerd voor de beste drie. Totaal hebben er meer dan 250

mensen deelgenomen aan de twee hardloopwedstrijden over de Jules

Albert Wijdenboschbrug. Vanwege Covid-19 werd de massa trimloop

niet gehouden, ook de Kid Run vond geen voortgang.







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina