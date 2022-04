‘Politieke dialoog met Nederland voortzetten’

28/04/2022 00:00

-

Van onze redactie

President Chandrikapersad Santokhi en de Nederlandse ambassadeur Henk van der Zwan.

Foto: CDS



PARAMARIBO –

Om verder inhoud te geven aan de relatie met Nederland zal de politieke dialoog met het voormalig moederland worden voortgezet. Dat zei president Chandrikapersad Santokhi woensdag op de residentie van de Nederlandse ambassadeur Henk van der Zwan in verband met de viering van Koningsdag 2022. “Terwijl wij op het gebied van politiek dialoog de relatie met Nederland verder aanscherpen, zal simultaan ook het gebied business-to-business verder worden ontwikkeld en bevorderd”, aldus Santokhi.

Het staatshoofd ziet een “markante ommekeer” in de relatie met

Nederland en gaf mee dat sinds zijn aantreden op 16 juli 2020 eraan

wordt gewerkt om de betrekkingen te herstellen. In het verschiet

liggen werkbezoeken op verschillende niveaus. Hij memoreerde dat

tijdens de ontmoeting met koning Willem-Alexander in september 2021

de nadruk is gelegd op de historische banden tussen beide landen en

het belang om de hernieuwde relatie te bestendigen.

Santokhi gaat voor gezamenlijke inzet voor behoud van

democratie, veiligheid en sociaal-economische vooruitgang, die de

alliantie tussen de twee landen versterkt en de banden tussen hun

volkeren verdiept. Hij is ervan overtuigd dat vanwege de

committering van beide landen om hun partnerschap naar grotere

hoogten te brengen er – mede op basis van de geidentificeerde

samenwerkingsgebieden en de inzet van alle relevante actoren –

concrete resultaten kunnen worden geboekt.

Het staatshoofd noemde daarbij projecten die al zijn uitgevoerd,

in uitvoering of in voorbereiding zijn. Hij acht het belangrijk,

aldus de Communicatiedienst Suriname (CDS), dat de respectieve

private sectoren intensiever de mogelijkheden voor het zakendoen

aftasten, zodat ook een bijdrage kan worden geleverd aan het

verdere herstel van de Surinaamse economie.







